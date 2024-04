Les notícies més destacades del dia a Sabadell

El futur del parc de Catalunya és una de les grans preocupacions dels sabadellencs. L’espai ha experimentat per culpa de la sequera uns canvis que tenen incidència directa en els seus habitants.

El biòleg sabadellenc Josep Lluís Cortés, autor del llibre Els ocells del Parc Catalunya de Sabadell, relativitza els riscos per a les aus que viuen habitualment en l’indret, com els ànecs, assenyalant la capacitat dels animals de garantir la seva supervivència. Així, per exemple, l’expert recorda l’episodi del 2017, quan el llac ja es va haver de buidar per fer-hi reparacions i la fauna va adaptar-se a les circumstàncies sobrevingudes.

El Banc Sabadell vol continuar amb els plans previstos i créixer en solitari. Així ho ha explicat el president de l’entitat, Josep Oliu, en una trobada amb la premsa abans de la junta d’accionistes que tindrà lloc aquest dimecres a Alacant. L’any passat ja s’havia parlat d’una possible fusió amb Unicaja i ara descarta aquesta i qualsevol operació de l’estil -“no hi ha res de res”, “no busquem res”-.

Les obres de rehabilitació de la façana de l’església Immaculat Cor de Maria (els ‘Padres’) ja estan en marxa. Aquesta setmana s’ha començat a instal·lar la bastida en la vorera que ocupa a la plaça del Doctor Robert i que permetrà fer els treballs, que tenen com a element més destacat el canvi de color, ja que es passarà de l’actual tonalitat groguenca a un color gris que imitarà l’original.

El vigilant nocturn d’una empresa dedicada al desballestament a Montcada i Reixac ha mort en les últimes hores en l’incendi que es va declarar al pati de la planta la matinada de dimarts. El foc es va declarar a les 1.46 h a la nau, situada al polígon de Can Cuiàs, i els Bombers van treballar per contenir les flames, extingint-les a les 3.20 h.

Els treballadors de les oficines del camp municipal d’Arrahona-Merinals Joan Murtró es van endur dimarts al matí una desagradable sorpresa a primera hora en accedir a les instal·lacions. Uns lladres van entrar a la seu del CE Mercantil l’anterior nit, robant dues caixes amb diners i provocant diverses destrosses en el mobiliari de l’espai.