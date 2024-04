El CN Sabadell, guardonat a la Diada de la Natació Catalana

El CN Sabadell va ser un dels grans guanyadors de la Diada de la Natació Catalana. La gala celebrada al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès va distingir els esportistes i clubs més destacats del 2023. L’entitat presidida per Claudi Martí va ser reconeguda com la millor de l’any per punts, quedant per sobre del CN Mataró i el CN Sant Andreu.

Entre els esportistes, el Club Natació va tenir representació a totes les disciplines. El waterpolo va ser el que més reconeixement es va emportar. Judith Forca va ser la gran protagonista obtenint la medalla al mèrit esportiu i la trajectòria esportiva. També van ser guardonats els integrants de les seleccions estatals pels èxits al Mundial de Fukuoka: Bea Ortiz, Paula Leitón, Maica Garcia i Laura Ester, que es van penjar la medalla de plata amb la femenina, i Edu Lorrio i Fran Valera, que van aconseguir el bronze amb la masculina.

Placa al mèrit per a Palma

També el tècnic de l’Astralpool femení, David Palma, va ser guardonat després del triplet (Lliga, Copa i Champions) del 2023. L’entrenador va rebre una placa al mèrit esportiu. Un dels seus assistents, Enric Arnella, va ser reconegut pel seu paper com a tècnic de la selecció júnior i els waterpolistes Ona Jurado i Àlex Llauradó per la seva participació en les seleccions de base.

Amb guardonats també a la natació i l’artística

Pel que fa a la natació, l’home del moment, Sergio de Celis es va endur la medalla al mèrit esportiu després dels seus resultats i rècords. I a la natació artística, Emma Garcia, Txell Ferré, Eneko Sánchez, Alba Rosal i Raquel Gimeno van obtenir un reconeixement pel paper amb les seleccions estatals de les seves respectives categories. A més, Ona Carbonell va rebre l’Escut d’Or de la Federació Catalana com a premi a la seva llegendària trajectòria. L’exnedadora artística del Club Natació va aconseguir, d’aquesta manera, la màxima distinció que atorga l’organisme.