L’Astralpool es torna a quedar a les portes i cau a la final de la Copa

No ha pogut ser. L’Astralpool no ha pogut acabar amb l’hegemonia de l’Atlètic Barceloneta a la Copa del Rei. Els de Quim Colet han competit fins ben entrat el tercer període, però han vist com els mariners s’imposaven per tercera temporada consecutiva al partit decisiu pel títol (10-6).

En un inici intens, entre els pals, les defenses i els porters han evitat que s’obrís el marcador als primers minuts. Ha estat l’incombustible Felipe Perrone el que ha inaugurat el partit en la segona superioritat dels barcelonins. També en home de més ha igualat Kosta Averka sorprenent Unai Aguirre al primer pal. Ha accelerat el Barceloneta i Bernat Sanahuja i Unai Biel han obert la primera escletxa amb el 3 a 1.

Al segon període, Roger Tahull ha posat distància i ha estat el cop necessari per reaccionar. Alberto Barroso, amb dos gols més en superioritat, ha retallat la diferència abans del descans (5-3). Amb el canvi de porteria ha buscat canviar també la tendència el Club Natació. Averka ha reduït la distància a només un gol, però la resposta del Barceloneta ha estat ferotge amb un parcial de 4 a 1.

Alberto Munárriz (3) i Tahull han deixat el partit pràcticament sentenciat a falta dels darrers vuit. A l’últim quart, s’ha dedicat a controlar el duel el conjunt mariner que ha sentenciat ja al tram final. Primer ho ha pogut fer Sanahuja amb un penal que ha enviat fora i, posteriorment, ha arribat la cirereta amb un gol de Perrone a la contra. Fynn Schutze ha maquillat el marcador amb el definitiu 10 a 6. La quarta Copa del Rei haurà d’esperar com a mínim un any més.