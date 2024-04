El Club Tir celebra el seu tradicional dinar i entrega de premis

El Club Tir Sabadell va celebrar aquest dissabte el seu tradicional dinar anual i va fer l’entrega de premis als tiradors més destacats de cada categoria. Grans i petits van citar-se per a celebrar un any més la salut de l’entitat. El president Ricard Martínez va fer un repàs del 2023 per al Club, destacant els reconeixements a Paco Martínez i Jesús Oviedo o la visita del consol de Cuba en la cerca d’instal·lacions per a preparar-se pels Jocs Olímpics.

Martínez recorda que “els van agradar molt les instal·lacions, especialment la galeria d’aire”, però reconeix que “veig poc probable que puguin fer l’estada aquí perquè no disposem de blancs electrònics. És un hàndicap per al club i la ciutat“. El president és conscient que “practiquem un esport poc comprès” i, per tant, costa “trobar algú que pugui i vulgui finançar els costos”. El màxim responsable del Club Tir també va aprofitar per demanar una millor accessibilitat a la seu: “sembla que comencen les obres, però encara no ens toca a nosaltres. Tinc l’esperança que algun dia puguem tenir un millor accés i fins i tot una parada d’autobús”.

Marta Farrés, reconeguda com a sòcia d’honor

Abans dels premis als tiradors més destacats, l’entitat va fer entrega a l’alcaldessa Marta Farrés de la seva màxima distinció: el pin de plata i un diploma com a sòcia d’honor del club “pel suport que sempre ha donat”. Farrés es va mostrar molt contenta de rebre l’obsequi: “és un gran honor i orgull rebre aquest guardó”.

L’alcaldessa també va aprofitar per contestar algunes de les peticions del president Martínez. “La problemàtica de l’accés al Club és un deute que tenim a la ciutat i es farà a la tercera fase de la construcció del portal sud“. Sobre els blancs electrònics va reconèixer que “és més complicat” perquè “tenim molts clubs privats a la ciutat i ja ens costa suficient mantenir les instal·lacions que sí que són municipals“. Tot i això, va assegurar que “tant la regidora com jo, ajudarem en el que puguem”.

Al dinar també hi van assistir els presidents de diversos clubs de tir de Catalunya, membres dels cossos i forces de seguretat de la comarca i també el president de la Federació Catalana de Tir Olímpic, Joan Rodríguez, que va felicitar el Club Tir Sabadell “per la feina feta” i “a tots els campions i les seves famílies per fer créixer aquest esport”.