L’Hermandad del Rocío transporta la Feria de Abril a Sabadell

Festa, música, cants, ball i molt sentiment rociero. Així s’ha viscut el retorn de la Feria de Abril a Sabadell. La iniciativa impulsada i organitzada per l’Hermandad del Rocío ha estat un gran èxit amb centenars de persones omplint de gom a gom la seu situada a la Granja del Pas durant tota la jornada. “L’objectiu és transportar l’alegria i comunió de la fira a la ciutat. Ha superat les expectatives que teníem. La gent ha respost i ha acollit la idea de meravella”, explica Oscar Yeste, secretari de l’Hermandad i un dels organitzadors.

L’acte ha començat pel migdia i s’ha allargat fins a la nit d’aquest dissabte. Des del primer moment fins al darrer, la resposta i l’ambient han estat molt bons: “volíem que la gent jove participés activament i tingués una festa per gaudir i conèixer tot el que fem a l’Hermandad. La Feria és per tothom. Ha vingut gent d’altres ciutats i també persones del barri que no ens coneixien i els ha agradat molt”, expliquen Isa Soriano i Esther González, responsables de joventut a l’Hermandad.

I és que un dels objectius de Juani Llavero quan va agafar el relleu a la presidència era que la participació de la gent jove augmentés. “Estic molt contenta amb la predisposició i ganes dels germans més joves. Han tingut una gran iniciativa i estan fent una feina espectacular”. No obstant això, han hagut d’endreçar i recollir tot bé perquè diumenge toca la missa: “quan marxi tothom ho hem de deixar tot impol·lut que tenim missa i dinar de germanor, com cada diumenge”, afegien els organitzadors.

“Ens agradaria que fos una tradició que es mantingués”

Amb la gran rebuda de l’esdeveniment, en el futur l’objectiu passa per donar continuïtat, però sense perdre l’essència. “És el primer any i òbviament hi ha coses a millorar, però estem molt satisfets. Ens agradaria que fos una tradició que es mantingués i que cada cop vingués més gent a celebrar i gaudir”, afirma González. Sobre l’espai, tenen clar que no volen abandonar la zona perquè “és casa nostra”, però sí que creuen que en cas de continuar creixent “tenim un parc enorme aquí al davant”, afegia la presidenta Llavero.

