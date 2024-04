Lourdes Ciuró (Junts): “Hem de fer un vot radicalment democràtic a les urnes el 12-M”

“Hem de fer un vot radicalment democràtic a les urnes el 12-M”. La sabadellenca Lourdes Ciuró, número 21 de Junts de la llista per Barcelona a les eleccions del 12-M, ha exposat a Sabadell els principals reptes de Catalunya a partir del maig. La candidata sosté que “no som a l’excel·lència de país que volem” i assegura que “cal un govern que aixequi aquest país”. Polítiques d’habitatge, l’educació, la salut, els reptes tecnològics i la IA són alguns dels reptes que Ciuró apunta que Catalunya haurà d’entomar.

“Si Puigdemont té la responsabilitat d’encapçalar el govern de Catalunya, tornarà”, ha assegurat Ciuró, que sosté que va ser “il·legítimament fet fora pel 155”. D’altra banda, també apunta que amb els set diputats al Congrés dels Diputats “s’han posat al servei de Catalunya”, referint-se també a l’amnistia. “Hem comès errors que no podiem no cometre, dels errors se n’aprèn. L’1-O va ser un mestratge: vam fer coses ben fetes i d’altres no, hem de prendre nota”, sosté.

“Això va de Salvador Illa o de Carles Puigdemont“. I considera que el vot a Catalunya també legitima la feina dels diputats a Madrid: “Com més força tingui la força de Puigdemont, els set diputats podran reivindicar amb més legitimitat el que necessitat”. Entre ells, un finançament per a Catalunya “per acabar amb l’espoli fiscal”.