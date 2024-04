Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Diem adeu a un cap de setmana ple d’oci i cultura a Sabadell, a més de molt esport. Fem un repàs de tot el que ens ha deixat, amb la mirada posada en l’inici de setmana.

Sabadell s’ha convertit en el punt neuràlgic del dibuix amb la setena trobada d’Urban Sketchers de Catalunya. Més de 700 dibuixants han estat plasmant la ciutat i els seus carrers en una edició amb xifres de rècord. “Ha tingut millor resposta del que esperàvem. És la gran mostra del potencial que té el dibuix”, afirmava Eloi Pons, membre de Dibuixant Sabadell.

Els Saballuts van fer d’amfitrions a la diada celebrada aquest diumenge amb els Sagals d’Osona i els Xics de Granollers. La Tripleta ha actuat a la Plaça del Pi, a Ca n’Oriac, en un bon ambient i germanor entre els castellers de totes les colles durant tota la jornada. Els sabadellencs van complir el seu objectiu aixecant el seu primer 4d8 de la temporada.

Festa, música, cants, ball i molt sentiment rociero. Així s’ha viscut el retorn de la Feria de Abril a Sabadell. La iniciativa impulsada i organitzada per l’Hermandad del Rocío ha estat un gran èxit amb centenars de persones omplint de gom a gom la seu situada a la Granja del Pas durant tota la jornada.

No va poder ser. Tampoc. I aquesta vegada sense pal·liatius. El Sabadell va caure a Tajonar de manera merescuda, després d’un pèssim partit. A la primera meitat va malbaratar la millor ocasió per avançar-se i a la segona, una greu errada en la sortida de pilota va desencadenar una derrota molt perillosa. Els arlequinats estan ara amb l’aigua al coll.

L’Astralpool no ha pogut acabar amb l’hegemonia de l’Atlètic Barceloneta a la Copa del Rei. Els de Quim Colet van competir fins ben entrat el tercer període, però van veure com els mariners s’imposaven per tercera temporada consecutiva al partit decisiu pel títol (10-6).