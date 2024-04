Els Urban Sketchers envaeixen Sabadell

Aquest dissabte, Sabadell s’ha convertit en el punt neuràlgic del dibuix amb la setena trobada d’Urban Sketchers de Catalunya. Durant la jornada, més de 700 dibuixants han estat plasmant la ciutat i els seus carrers en una edició amb xifres de rècord. “Ha tingut millor resposta del que esperàvem. És la gran mostra del potencial que té el dibuix”, ha afirmat Eloi Pons, membre de Dibuixant Sabadell.

L’art i el dibuix com a eines de cohesió social. La trobada, més enllà de dibuixar, ha anat una passa més enllà: conèixer i compartir experiències amb altres Urban Sketchers. A part de Catalunya, els dibuixants han arribat des de Castelló, Menorca o fins i tot Dinamarca i New Jersey, en un esdeveniment multitudinari. “No coneixia Sabadell i m’ha sorprès. Té edificis i carrers molt dibuixables”, ha explicat la Maribel, que ha vingut des de Vinarós.

L’organització ha comptat amb més d’una trentena de voluntaris i els participants han pogut gaudir de la ciutat i els seus espais amb diverses activitats i recorreguts per la zona cèntrica del municipi. “Ha fet un dia fantàstic i per a la ciutat és un gran plaer acollir esdeveniments com aquest. Som capital de la cultura i també tenim temps per l’art de tota mena. A Sabadell tothom és benvingut”, ha asseverat l’alcaldessa Marta Farrés.

La trobada ha conclòs amb música i cants animats al ritme de Cantem Sabadell en una jornada que l’organització ha catalogat com a rodona. “Portem més de dotze anys amb la iniciativa de Dibuixant Sabadell i això és un premi enorme. Estem molt contents i agraïts amb tots els que han fet possible això. Ha estat un dia de retrobaments, amistats i art”, ha afirmat Pons. A més, s’ha desvetllat on se celebrarà la trobada de l’any vinent: a Mataró.

FOTOS: DAVID CHAO