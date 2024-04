La tanca per evitar l’accés a les vies de tren de Rodalies haurà d’esperar encara més

La instal·lació d’una tanca per evitar l’accés a les vies de tren de Rodalies al nord de Sabadell s’endarrerirà encara més per temes administratius. L’Ajuntament va aprovar el projecte el setembre de 2021 –ja fa més de dos anys–, però no s’ha arribat a executar i, passat aquest temps, s’haurà de tornar a adjudicar. La Junta de Govern Local d’aquesta setmana ha tancat la carpeta inicial, pas previ necessari per poder-ne obrir una altra de nou i reprendre el projecte.

El Govern preveu licitar de nou aquesta obra, segons confirmen fonts municipals, perquè la instal·lació acabi sent efectiva en els pròxims mesos. Però la carpeta s’ha de reobrir per actualitzar el pressupost, ja que entre setembre de 2021, quan es va adjudicar inicialment, i ara, “en aquest temps els preus de l’acer s’han incrementat de manera que el pressupost ha quedat desfasat”. Aleshores es van pressupostar gairebé 151.500 euros.

El traçat lineal previst de la tanca és d’1,2 km, al barri de Can Llong, entre els carrers de Budapest i Copenhaguen. Part del traçat transcorre en paral·lel a l’institut Arraona i l’escola Can Llong.