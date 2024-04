L’Astralpool, a la conquesta de la setena Champions

Enèsima cita amb la història. L’Astralpool femení arrenca aquest dissabte, a la Nova Escullera del CN Barcelona, la seva onzena ‘Final Four’ de la Champions amb el setè títol continental entre cella i cella. Les vigents campiones jugaran contra el Sant Andreu (12h) en la lluita per un lloc a la gran final del diumenge. “És un equip molt combatiu i amb qualitat. Tenen molta il·lusió i estan fent les coses molt bé”, afirma el tècnic David Palma.

Les santandreuenques ja van vèncer al Club Natació al partit de la primera volta de la lliga, però en unes circumstàncies molt diferents. L’Astralpool va arribar molt llastrat per les baixes i amb la gasolina al límit. Enguany, la història es preveu molt diferent. “Tenim totes les jugadores disponibles i físicament estem al màxim. Sabem que si estem al 100% durant tot el partit, guanyarem”, admet Palma.

“Guanyar sis copes d’Europa no és gens fàcil i encara en volem més”

En la mateixa línia s’ha mostrat Mati Ortiz que té clar que “ens agrada competir” i que “si minimitzem els errors i juguem com sabem, tot anirà bé”. La sabadellenca, a més, veu aquesta ‘Final Four’ amb accent català com una gran oportunitat de continuar demostrant que no es cansen de guanyar. “Els altres equips sempre esperen el moment que caiguem del cim. Nosaltres volem seguir demostrant que guanyar sis copes d’Europa no és gens fàcil i encara en volem més”.

També Maica Garcia ha volgut remarcar que “no és una ‘Final Four’ més” perquè “no sabem si tornarem a estar davant una possibilitat així”. La capitana de l’Astralpool ha deixat clar que “juguem a Barcelona, en un escenari idíl·lic i amb la nostra gent. Volem la setena”. A l’altre costat del quadre, s’enfrontaran dos equips de sobres coneguts pel CN Sabadell: CN Mataró i Olympiakos, que ja saben el que és disputar-se el màxim títol continental amb les sabadellenques.

Tretze anys de la primera Champions

Tot això a les portes del tretzè aniversari de l’inici de tot. El 23 d’abril farà 13 anys de la primera Champions que va aconseguir el Club Natació i encara es mantenen quatre jugadores a la plantilla: Maica Garcia, Mati Ortiz, Laura Ester i Judith Forca. En aquell moment, un equip molt jove va desbancar el gegant Orizzonte per a iniciar una etapa daurada de l’entitat. “Les quatre que ens mantenim som la resistència. Va coincidir també amb l’inici dels èxits de la selecció i crec que va servir per obrir el camí i demostrar que tot és possible. Tirant la vista enrere, portem sis títols continentals i que ara el Mataró i el Sant Andreu també puguin competir per guanyar és molt positiu”, explica Ortiz.

El tècnic, David Palma, també té clar que el CN Sabadell va ser el gran impulsor del waterpolo femení estatal i el que va obrir la porta als èxits actuals: “L’aposta la va fer el Club fa més d’una dècada i sembla que cada vegada són més les entitats que fan projectes ambiciosos. També l’estructura de base de la Federació està molt ben muntada i tot això és conseqüència del que va fer el Sabadell de pagar a les jugadores i començar a professionalitzar aquest esport”.

Última oportunitat per a les més veteranes?

Amb la d’aquesta temporada, ja són onze ‘Final Four’ en les darreres tretze edicions de la competició. En total, l’Astralpool suma sis títols, tres subcampionats i un tercer lloc. La d’enguany, pot ser la darrera oportunitat per a algunes de les jugadores que han estat clau en tota l’etapa daurada del club. “Pot ser la última vegada que poguem guanyar una Champions totes juntes. És una motivació extra”, admet Palma. Les més veteranes, però, no es mullen sobre la seva continuïtat: “volem guanyar i l’any que ve ja veurem què passa”, apunten Maica Garcia i Mati Ortiz.