Castellar tindrà quatre espais d’aigua públics aquest estiu. El Comitè municipal d’actuació davant la sequera ha acordat aquest dimecres la incorporació com a refugis climàtics al Pla d’emergència per sequera de les piscines de SIGE, del Casino del Racó i de la Penya Arlequinada i dels jocs d’aigua de la plaça de Catalunya.

D’aquesta manera, el consistori “vol garantir que, malgrat la situació d’emergència per sequera, aquests espais es puguin obrir al públic aquest estiu per fer front a les onades de calor, tal com permet el Decret llei de mesures urgents que ahir va aprovar la Generalitat”, segons assenyala el regidor de Gestió del Cicle de l’Aigua, Pepe Leiva.

Refugis climàtics de nova creació

Els quatre equipaments s’afegiran a més a un cens municipal de refugis climàtics de nova creació que tindrà com a objectiu que “la població, especialment la més vulnerable, disposi d’equipaments municipals d’ús públic per atenuar l’efecte de les temperatures extremes”, afegeix Leiva. Formaran part d’aquest registre espais com la Biblioteca municipal Antoni Tort, el Mercat municipal, El Mirador, o els casals de gent gran, entre altres.

En paral·lel, aquests dies també s’estan duent a terme diverses intervencions dins el projecte de refugis climàtics a les escoles públiques. L’objectiu és que l’alumnat pugui comptar amb diverses zones d’ombra que permetin protegir-lo en el períodes d’altes temperatures, que cada vegada són més llargs a causa del canvi climàtic. En aquest sentit, s’ha previst la instal·lació d’umbracles als patis de diverses escoles. També està prevista la instal·lació d’un total de 45 exemplars d’arbres a tots els centres públics. Així mateix, s’instal·laran un centenar de ventiladors a totes les aules públiques d’infantil i primària del municipi.

Inici de temporada dels espais d’aigua

La temporada d’estiu de les piscines descobertes i dels jocs d’aigua s’inicia habitualment cada any el mes de juny. En el cas dels jocs de la plaça de Catalunya, en les pròximes setmanes es durà a terme una intervenció d’impermeabilització del paviment per tal d’evitar filtracions. D’altra banda, la piscina del Casino del Racó es troba en la fase final del procés de remodelació.

Els espais d’aigua que s’introduiran al Pla d’emergència per sequera són municipals, a excepció de la instal·lació de la Penya Arlequinada, situada a Can Font – Ca n’Avellaneda. En aquest darrer cas, l’Ajuntament té un acord amb l’entitat perquè tots els castellarencs la puguin utilitzar per un preu simbòlic.

Segons el text del Decret, les piscines censades com a refugi climàtic podran reomplir-se amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, sempre que s’apliquin mesures d’estalvi addicionals.

El regidor castellarenc, però, s’ha mostrat crític amb el decret de la Generalitat “ja que la seva aplicació és inviable en el cas de les piscines privades que es vulguin declarar com a refugis climàtics ja que aquestes hauran d’obrir a tota la ciutadania en les mateixes condicions que fixa la normativa per a les piscines públiques”.