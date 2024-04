“San Jorge, Día del Libro y de la Rosa en la Comunidad Autónoma de Cataluña”

[Santi Barcons Panadès, membre d’Òmnium Cultural i de la Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana]

Com es pot observar, aquest titular porta cometes, perquè és el recurs adequat gramaticalment per diferenciar una part d’un text o una paraula, quan estan escrits en un idioma diferent del de la resta del text.

Mentre escric això se’m genera el dubte de si actualment l’idioma “adequat” (aquí les cometes serveixen clarament per a una finalitat “diferent”) ja és el del titular i les cometes haurien d’estar obrint i tancant la resta de l’article…

He volgut fer aquest joc d’idiomes perquè m’ha semblat interessant visualitzar com podria ser en el futur qualsevol article o programa de la diada de Sant Jordi, si uns i altres no ens prenem seriosament les amenaces que està patint la llengua catalana.

Hi ha l’efecte de la globalització i les anomenades xarxes socials. Treballem-hi!

Hi ha també manca d’una bona política cultural relacionada amb la llengua per part de les autoritats “competents” que tenen la facultat de decidir, negociar i gestionar en els àmbits de l’ensenyament i els mitjans de comunicació. Exigim-la!

Finalment, tots i cadascun de nosaltres sovint oblidem que una llengua és viva i té futur quan més s’utilitza… i desapareix quan més gent la deixa de parlar i escriure… que és el que cada dia estem permetent que passi. Utilitzem-la!

La diada de Sant Jordi, gràcies als esforços de moltes persones durant molts anys, ha esdevingut quelcom molt identificatiu del nostre país i del poble català. Ha tingut reconeixements internacionals i segueix sent una mostra evident que compartir cultura i bons sentiments forma part de la nostra essència.

També forma part de la nostra història i essència de la nostra llengua. Mercès a ella ens han pogut transmetre les generacions anteriors tot allò que ja forma part de la nostra part més íntima, però també tot allò que conforma la nostra part social com a poble. Un poble que ha fet molt per seguir viu, lluitant per reivindicar-se i ara no podem permetre que, pels motius ja comentats, no siguem capaços de transmetre l’essència a les properes generacions. Els estem negant aquesta part important de l’herència, per més que ens sembli que no hi ha res a fer. Per més que sembli que a les persones joves no els interessa.

Aquest Sant Jordi tenim una altra oportunitat de compartir, especialment amb els més joves, l’esperit d’una diada catalana. És una manera de fer nostres els carrers i de demostrar-nos que, si es fa com cal, s’aconsegueix que el que passa al carrer sigui més important que el que passa en una pantalla d’un telèfon mòbil. És una manera de transmetre l’herència que hem rebut.

SANT JORDI, DIA DEL LLIBRE I DE LA ROSA A CATALUNYA.