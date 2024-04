Saps on és… el rètol de la Perfumeria Soley?

Malgrat passin els anys, hi ha certs elements de la història de la ciutat que, per sort, ens segueixen acompanyant. Un d’aquests és el rètol original de la Perfumeria Soley que, tot i que el negoci va tancar, es manté intacte i va ser restaurat fa uns anys.

Es tracta del rètol que hi ha al carrer de Gràcia, 3–5 (Centre), on ara hi ha la cadena de menjar ràpid Sandwichez. La Perfumeria Soley va ser fundada el 1890, tal com recorda a sota del nom, una inscripció que s’ha mantingut al llarg dels anys.

I, entre les finestres del local i la inscripció del nom de la perfumeria a la façana, hi ha un fris de l’escultor sabadellenc Camil Fàbregas. La configuració dels aparadors, el rètol i els emmarcaments estan protegits pel pla de protecció del patrimoni local, per la qual cosa s’obliga a conservar-los parcialment.