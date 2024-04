OAR Gràcia i Mislata celebren una festa al Boccaccio Arena (26-37)

En l’última jornada de la lliga regular de la Divisió d’Honor Plata, el resultat era el menys importat. Els dos equips tenien els seus objectius segellats abans de sortir a la pista del Boccaccio Arena. L’OAR Gràcia va fer la feina la setmana passada per accedir per segon any consecutiu a les fases d’ascens mentre l’USA Mislata s’havia proclamat brillant campió -amb el premi afegit de l’ascens directe a Or- fa unes quantes setmanes després de completar una excepcional temporada.

Era un partit festiu. A la graderia, amb la presència d’un nombrós i sorollós grup de seguidors de l’equip valencià, i també sobre el parquet. Es tractava de donar espectacle, sense nervis ni pressió. De fet, l’entrenadora local, Carol Carmona, ha fet moltes rotacions durant els seixanta minuts, donant oportunitats a les jugadores menys habituals. S’ha notat en les prestacions del conjunt gracienc, sorprès de sortida amb un inapel·lable 0-4.

Ha arribat la reacció verd-i-blanca, però només ha servit per acostar-se a tres gols (3-6, 7-10). El Mislata no ha fet més concessions i ha arribat al descans amb un 12-19. A la represa, encara s’ha accentuat més la superioritat visitant i les diferències s’han engrandit fins als deu gols. El marcador final de 26-37 ha estat exagerat. Però no importava massa.

Al final del partit, s’han repartit abraçades entre els dos equips en un ambient clarament festiu. Fins i tot s’han fet una foto conjunta, un per celebrar el títol i l’ascens i l’altre per accedir a les fases d’ascens. L’OAR es trobarà el Solimusic Events Carballal gallec, Schär Colores Zaragoza i Montequinto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla. Ara cal definir la seu: Galícia i Saragossa tenen moltes paperetes, sense descartar Sevilla. Sabadell, en principi, no entrarà en la lluita. La cita serà entre el 3 i 5 de maig. Dues setmanes per preparar-ho a consciència.

FOTOS: LLUÍS FRANCO