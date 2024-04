CAMPIONES! L’Astralpool aixeca la setena Champions

CAMPIONES! L’Astralpool ha esmicolat l’Olympiacos (16-10) per a aconseguir la seva setena Champions. Les de David Palma han estat molt superiors en tot moment i mantenen la seva hegemonia també a Europa fent història una vegada més. Set títols en tretze anys per a un equip de llegenda i que viurà per sempre en la història de l’esport sabadellenc, estatal i europeu.

En un inici marcat per les defenses, l’Astralpool ha obert la llauna en la primera exclusió. Igual que a les ‘semis’, Sofia Giustini s’ha encarregat d’inaugurar el marcador. Amb atac molt precipitats, les gregues han tingut grans problemes per generar situacions de tir als primers compassos. La portera Ioanna Stamatopoulou, que fins i tot ha aturat un penal, ha mantingut la curta renda abans que Christina Siouti igualés. Però Irene Casado ha retornat l’avantatge al límit del final del quart.

El segon període ha començat amb major fluïdesa de l’Olympiakos i és que en els primers instants, les gregues han capgirat el marcador amb gols de Vasiliki Plevritou i Maria Myriokefalitaki. Ha reaccionat l’Astralpool que amb un espectacular parcial s’ha tornat a posar per davant, fins i tot obrint la primera escletxa en el partit. Giustini ha tornat a empatar i Maica Garcia i Judith Forca (2) han posat el 6-3. Ha intentat frenar l’embranzida sabadellenca el conjunt hel·lènic amb un temps mort que ha tingut efecte amb el gol de Foteini Tricha, però abans del descans Irene González ha posat el 7-4.

Amb el canvi de porteria, s’ha encallat en atac el Club Natació als primers instants que ha vist com les gregues s’acostaven perillosament. Plevritou i Ioanna Chydirioti han reduït la diferència a un gol, però, de nou, com els equips campions, s’ha refet el conjunt de David Palma. Irene González ha inaugurat un gran parcial sabadellenc i Giustini (2), González amb una espectacular vaselina i Van der Sloot de penal s’han encarregat de deixar molt encaminada la final i el títol (12-7).

S’ha bloquejat mentalment un Olympiacos que ha començat a rebre cops per tot arreu i ha vist com les veteranes Maica Garcia, amb un gran gol, i Laura Ester amb dues grans aturades deixaven el partit vist per a sentència a falta dels darrers vuit minuts. Van der Sloot i Giustini han acabat de certificar el triomf i els darrers minuts han estat una autèntica festa entre els nombrosos seguidors sabadellencs. Les gregues han maquillat el marcador als últims minuts fins al 16-10 definitiu.

FOTOS: LLUÍS FRANCO