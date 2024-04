Carlos Carrizosa visita el mercadet dels diumenges de Sabadell

El candidat de Ciutadans per a les eleccions del 12M, Carlos Carrizosa, ha visitat aquest diumenge el mercat ambulant situat al carrer de Costa i Deu de Sabadell. Carrizosa ha escollit Sabadell i el mercadet perquè “estem molt vinculats a la ciutat i volíem venir al mercat que és tan tradicional i que hi ha molta gent”, explica el candidat.

La formació ha aprofitat la visita per deixar clares les seves línies estratègiques: “Ciutadans és l’únic partit que plantarà cara al separatisme”, destaca un Carrizosa que creu que tant el Partit Popular com el Socialista, van a les eleccions autonòmiques a “apuntalar els seus pactes a Madrid”. A més, el barceloní ha carregat durament contra el PSC perquè considera que “Salvador Illa no vol ser president, perquè el seu partit necessita que Puigdemont els deixi continuar a la Moncloa”.

Ciutadans va poder anar a les eleccions conjuntament amb el PP, però van ser els de la formació taronja els que van rebutjar la proposta. Darrerament, el candidat dels populars, Alejandro Fernández, no va tancar la porta a negociar amb Illa si trenca el seu acord a Madrid amb els independentistes. Carrizosa també ha opinat sobre el tema: “Fernández trasllada l’opinió de Feijoó, que vol que els vots que fan president a Pedro Sánchez els hi donin a ell. L’únic partit que de veritat dirà les coses clares al separatisme és Ciutadans”, assevera el candidat.