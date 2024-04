L’Hermandad de Gracia celebra la Fira d’Abril

Amb un sopar de germanor i moltes ganes de festa va iniciar la seva particular Fira d’Abril l’Hermandad de Gracia la nit d’aquest dissabte. A la seu situada a Can Puiggener, es van reunir més d’una cinquantena de persones que van ballar i celebrar fins ben entrada la matinada. “Intentem que la gent es senti com si estigués en una caseta de la Fira. Venen tots els socis i amics i sempre acollim a tothom qui vol unir-se per fer més gran la festa”, explica el president de l’Hermandad, José Campos.

Al sopar, a més, es produeix un fet que “ajuda a fer comunitat” que és que cadascú porta el seu menjar i al final acaba tothom menjant de tot. “És el més maco, que tothom agafa d’aquí i d’allà i s’acaba convertint en una manera de fer convivència i estar units”, afirma Campos. L’eix central de la celebració, però, són els balls i el folklore.

Balls fins a la matinada

Després del sopar de germanor, l’escenari i la zona davantera de la sala es van omplir de socis i simpatitzants de l’Hermandad que volien allargar al màxim la festa i mostrar l’art i sentiment de les danses típiques d’Andalusia. “Tenim una professora de ball i tothom ve amb moltes ganes de passar una bona estona en comunitat i amb alegria”, admet el president José Campos que va lamentar, però, que “aquest any no tenim cant, perquè no hi ha ningú que vulgui”.

La celebració es va allargar fins ben entrada la matinada i amb presència de joves i grans, l’Hermandad de Gracia va viure una gran jornada. “És un dia molt maco. Primer sopem tots plegats i després ballem fins que les cames diuen prou”, afirma una sòcia. Com a curiositat, entre els assistents es trobava el mític militant del PSC, Simon Saura, que va valorar la celebració de “molt bona i animada” i va explicar que “soc nascut a Cartagena i fa setanta anys que estic a Sabadell, però d’esperit em sento andalús”.

