L’OAR Gràcia es jugarà l’ascens a Saragossa: comença contra el Montequinto sevillà

L’OAR Gràcia femení ja sap el camí que haurà de recórrer si vol estar la pròxima temporada a la Divisió d’Or. Després de segellar la classificació a les fases en la penúltima jornada de la lliga regular i celebrar-ho amb la seva gent aquest dissabte al pavelló del Boccaccio Arena, l’equip verd-i-blanc s’enfrontarà, del 3 al 5 de maig, als altres segons de grup, Solimusic Events Caballal gallec, Schär Colores Zaragoza i Montequinto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla per l’únic bitllet d’ascens.

Ho farà a Saragossa, al Complex Esportiu Valdefierro. Així ho ha confirmat la Federació Espanyola en el sorteig de l’ordre de partits celebrat aquest dilluns a la seu federativa. El club de la capital aragonesa, amb una bona proposta econòmica, ha superat la petició del club sevillà, que semblava tenir més opcions a priori per la seva experiència en l’organització de fases i sectors. La decisió s’ha acollit amb alegria a l’OAR . “És una gran notícia en l’aspecte econòmic i també per facilitar la presència dels nostres aficionats”, ha comentat el president gracienc, Salvador Gomis.

El debut de l’equip de Carol Camona serà el divendres, 3 de maig, davant el Montequinto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla. El dissabte s’enfrontaran al Solimusic Events Caballal gallec i tancaran el diumenge contra l’equip amfitrió, el Schär Colores aragonès. Podria ser un duel decisiu en un ambient força advers. Només el campió de grup aconseguirà la plaça a la Divisió d’Or perquè aquesta temporada els campions dels diferents grups de la lliga regular han assolit directament l’ascens i fins i tot un tindrà la possibilitat de pujar dues divisions en les fases dels primers classificats i plantar-se així en la màxima categoria estatal.

“Qualsevol pot pujar”

La màxima responsable tècnica de l’OAR, Carol Carmona, s’ha alegrat, en primer lloc, per l’elecció de la seu. “És més còmode per a nosaltres i també afavoreix la presència dels seguidors”, ha subratllat. Sobre el potencial dels rivals, precisament el que té més estudiat és el primer, el Montequinto, perquè estava classificat des de fa diverses jornades. “En general, tots els equips són molts físics i en el cas del conjunt sevillà tenen una jugadora que lidera el grup a la pista, amb una gran visió del joc i també amb facilitat golejadora”.

Del Carballal gallec diu que “té un estil semblant al nostre, corre molt i busca transicions ràpides”, mentre el Schär Colores Zaragoza també destaca pel “joc físic i un parell de jugadores de moltíssima qualitat”. De totes maneres, Carmona veu una fase “molt igualada perquè no ens coneixem gaire i qualsevol pot pujar”. També té clar que l’OAR “ho donarà tot com sempre i lluitarà amb la màxima il·lusió i ganes”. Ara tenen un parell de setmanes per preparar a consciència la cita.