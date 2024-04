7 plans per a Sant Jordi al voltant dels llibres a Sabadell

Sant Jordi es desplegarà amb moltes activitats per tot Sabadell durant tot el dia, aquest dimarts. És gairebé d’obligació fer un tomb per les parades de llibres de la plaça Doctor Robert, on hi haurà prop d’una cinquantena d’escriptors locals signant llibres, però hi haurà molta més vida més enllà d’aquest punt neuràlgic literari. D’entrada la cultura popular serà protagonista, amb els Saballuts al Racó del Campanar i ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola, a la plaça Sant Roc. Però també ho seran les biblioteques municipals, que han programat activitats per als més petits.

1. Parades de llibres i signatures

Des de les 9 h fins a les 21 h, la plaça del Doctor Robert acollirà parades de llibreters. A la Rambla, durant el mateix horari s’hi establiran les parades d’entitats.

Una cinquantena d’autors locals signaran exemplars a la plaça del Racó del Campanar: al matí de 10 h a 14 h i a la tarda de 16 h a 20 h. Els seus exemplars es podran comprar a les paradetes.

Al Racó del Campanar hi haurà un taller infantil per a crear punts de llibre i roses de paper, de 16 h a 20 h. D’altra banda, com sempre, hi haurà parades de flors repartides per diferents punts de la ciutat.

2. Castells

Els Saballuts oferiran una diada castellera a la plaça del Racó del Campanar, a les 18 h.

3. Sardanes

La Cobla Jovenívola oferirà una ballada de sardanes, a partir de les 18 h a la plaça de Sant Roc.

4. Campanar de Sant Fèlix

En tres sessions, a les 19 h, a les 20 h i a les 21 h, s’oferiran visites guiades al Campanar de Sant Fèlix.

5. Gastronomia

A títol privat hi haurà moltes més propostes a gaudir que faran que la diada es mengi. Un exemple és la botiga de queviures catalans de la plaça del Gas, el Malapell, que oferirà una parada de productes especials i de 12 h a 14 h oferirà un vermut musical amb Albert Galobart DJ. A les 19 h, a més, hi haurà una edició especial de la Viblioteca, una tertúlia literària amb selecció de vins.

D’altra banda, a la Galana, al carrer del Sol, hi haurà una mostra market amb llibres d’escriptors de Sabadell i amb productes de Sant Jordi, a més d’oferir un menú especial. El 27 d’abril, mantenint la carta, hi haurà un vermut musical.

6. Tallers a les biblioteques

La Biblioteca de Ponent oferirà un taller de Sant Jordi. De 16.30 h a 20 h.

La Biblioteca de Can Puiggener oferirà un taller infantil de còmics, de 17 a 18 h, a partir de 7 anys.

La Biblioteca Vapor Llonch oferirà als infants deixar el seu peluix a dormir a la biblioteca el dia 23 d’abril per, l’endemà, passar-lo a recollir i gaudir de l’hora del conte Les formigues també ballen a càrrec d’Ada Cusidó.

La Biblioteca del Sud oferirà un taller de lectura infantil. Cal inscripció prèvia.

7. Museus

Al Museu d’Història hi haurà el conte El drac de Sant Llorenç, a les 17.30 h i a les 18.30 h.

A l’Institut Català de Paleontologia, hi haurà jornada de portes obertes, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. A més, muntaran una parada de llibres.

Altres

Durant el 23 d’abril, a més, es podran adquirir entrades amb un 50% de descompte pel concert Porgy and Bess Gershwin, de l’Orquestra Simfònica del Vallès del 31 de maig a les 20 h.