Veïns de Can Deu demanen un parc infantil a la zona de Vallhermoso

Veïns de Can Deu proposen construir un parc infantil i un espai amb bancs i arbres a una esplanada entre el carrer de Manuel de Pedrolo i el carrer de Gabriel Ferrater, a la zona de Vallhermoso, un espai amb més de 6.200 metres quadrats en total, pràcticament les dimensions de l’estadi de la Nova Creu Alta. Es tracta de dos solars, un de 2.500 metres quadrats i, l’altre, de més de 3.700 metres quadrats. “No hi ha espais per als infants, i podria ser una bona proposta, amb espais d’estada”, proposa Antonio Manrique, veí de la zona.

“És un espai desaprofitat, es podrien posar bancs i jocs per treure’n profit d’aquesta zona”, diu Joan Piera, veí de Can Deu, que també assenyala els escocells dels arbres buits.

És una zona que es troba a la part més nova del barri i no s’ha contemplat, de moment, cap projecte. Així i tot, des de l’Ajuntament asseguren que s’està valorant què es pot fer a aquest espai.”Estem recollint les demandes dels veïns per a buscar alternatives per a aquest espai”, exposen fonts municipals.

El terreny que està reservat, però, és el solar que divideix el carrer de les Palmeres on, de moment, no s’hi podrà dur a terme cap projecte. I és que hi ha una reserva prevista per a la futura ronda Nord, que es preveu que vagi soterrada en aquest punt. Ara bé, l’Ajuntament ja que s’estudia què s’hi podrà fer a la superfície i les millors alternatives, un cop enllestides les obres. Caldrà esperar, però, a l’inici i finalització de la ronda Nord, un projecte a molt llarg termini.

Els veïns, després d’anys de demandes, sí que reconixen algunes millores en el barri: “S’ha reforçat la neteja a aquest zona, res a veure amb el que teníem fa anys”, exposa Marcel Casanovas. Però ara posen el focus també en la necessitat d’una major il•luminació del carrer de les Palmeres. “A l’estiu, els arbres tapen els fanals i no arriba la llum a la vorera”, apunta Marcel Casanovas, veí del barri.