FOTOS | Les millors imatges de la diada de Sant Jordi a Sabadell

Els carrers de Sabadell s’han omplert aquest dimarts de paradetes de llibres i roses. Indrets com la Rambla, al Centre, han acollit durant la matinal milers de visitants que no han deixat escapar l’oportunitat de viure la festa de la cultura a casa nostra. De moment, el cel ha respectat la celebració, amb algun plugim puntual al migdia que no ha deslluït la cita.

Fotos de Victor Castillo: