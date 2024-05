Josep Rull (Junts+): “Illa anirà a Madrid a demanar permís i Puigdemont, a negociar”

L’exconseller Josep Rull ha visitat Sabadell per a demanar el vot per a Junts+, que considera que la candidatura de Puigdemont “és l’única força independentista que pot guanyar aquestes eleccions”, exposa. Segons Rull, aquestes eleccions seran cosa de dos: Illa o Puigdemont. Els independentistes confien, però, en poder liderar el projecte de Catalunya els propers quatre anys. “Les enquestes diuen que l’única candidatura independentista que pot guanyar és Junts”, sosté.

Per fer què? Junts+ ha demanat el vot a Sabadell per a impulsar “la classe mitjana”: “Hem de tornar a fer el país de les classes mitjanes, amb igualtat d’oportunitats i ascensor social”, considera. Com? Millorant ensenyament, serveis socials, formació i ocupació de qualitat. I consideren que l’única via per aconseguir-ho és que Catalunya tingui més poder polític i capacitat per a decidir. “Illa anirà a Madrid a demanar permís o rebre ordres. Puigdemont, a negociar”.

“Sabadell pot ser determinant, Junts+”, sosté l’exconsellera Lourdes Ciuró, que ha acompanyat Rull al Mercat Central, recordant que defensaran la connexió amb Terrassa i Castellar, la ronda Nord. “Catalunya ha de recuperar el lideratge”, considera la sabadellenca.