[Editorial del 16 de maig]

Els pròxims dies, Sabadell iniciarà un període d’un mes i mig en què a la ciutat podrem gaudir de diversos esdeveniments de primer nivell. No fa gaire, ja vàrem poder gaudir d’un tast de la Fira Sakura Matsuri a diferents espais de la ciutat –la qual cosa s’allargarà fins diumenge– i ens acosta el Japó a Sabadell. I, paral·lelament, l’activitat principal de la Sakura Matsuri es durà a terme entre els dies 17 i 19 de maig –de divendres a diumenge– a Fira Sabadell. Paral·lelament, avui dijous comença una nova edició del festival de música Embassa’t, entre els dies 16 i 19 de maig. L’amfiteatre del parc de Catalunya ja està a punt per ser el centre neuràlgic de l’oci musical les pròximes setmanes, perquè primer tindrem l’Embassa’t i, a partir del 23 de maig i fins al 16 de juny, el festival de música Observa, que també portarà artistes de primera línia a l’escenari del parc de Catalunya. En l’àmbit cultural, és clar, hi ha altres propostes, com l’estrena del musical del mític Pinocchio que farà Joventut de la Faràndula els dies 18, 19, 25 i 26 de maig. Al carrer, més d’un infant somriu quan veu aquest personatge màgic en espais publicitaris. En l’àmbit esportiu i econòmic, a final de maig i el final de juny també es preveu que la MotoGP i Fórmula 1 ajudin a omplir els hotels sabadellencs. En definitiva, tota mena d’esdeveniments de diferents formats que acosten múltiples disciplines a la ciutadania ben a prop de casa. Una oportunitat per gaudir-ho, per a la ciutadania, i de situar-nos en el mapa com a municipi.