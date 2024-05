El cas de l’escola Andreu Castells té data de caducitat

L’escola Andreu Castells començarà el curs 2024-2025 amb un nou equip directiu. De fet, segons han confirmat fonts del Departament d’Educació, aquest juliol la nova direcció ja es farà pública. És fruit d’un procés selectiu –encara en marxa– que ha de substituir la direcció temporal que actualment gestiona el centre. Inspecció és qui escollirà el nou director o directora, que presentarà un projecte pedagògic que haurà de ser aprovat per la comunitat educativa de l’escola.

Des de finals de gener que la direcció l’assumeix un equip format per professionals del centre. A mode d’excepcionalitat. Quan l’equip directiu –directora i cap d’estudis– va agafar la baixa en bloc, Inspecció va agafar les regnes del centre durant uns dies; fins que va denominar aquest nou equip interí. Amb la notícia que l’antic equip de direcció no tornaria al capdavant de l’escola, la Generalitat va informar que obriria un procés per configurar un equip de direcció amb professionals externs al centre.

Les famílies, satisfetes

“Amb el canvi de direcció a principis del segon trimestre van canviar moltes coses”, admet Montse Plana, presidenta de l’Associació de Famílies d’Infants de l’escola. “Les famílies estem molt contentes amb l’equip directiu provisional que hi ha ara”, afegeix. Així ho subscriuen també algunes famílies preguntades per aquest mitjà de comunicació a les portes de l’escola. “Les representants de l’AFI ens sentim més partícips de les decisions que es prenen a l’escola”, explica Plana. A tall d’exemple, comenta que recentment s’han instal·lat uns ventiladors a l’escola. “Era una demanda que fèiem des de feia anys, que ara, finalment, s’ha complert”, destaca.

D’on venim?

Les famílies van mobilitzar-se durant diverses setmanes per exigir “la dimissió de l’equip directiu” i que el Departament d’Educació desencallés el conflicte, que va esclatar el 10 de gener, quan l’AFI publicava un comunicat on denunciaven una manca de projecte pedagògic, un nivell educatiu baix i actituds de “menyspreu i despotisme” per part de l’equip directiu.

La primera mostra multitudinària del descontentament sobre la gestió del centre va produir-se a finals de gener, quan prop de 300 persones van aplegar-se a les portes de l’escola. Les famílies van anunciar que cada divendres es mobilitzarien fins que se’ls entregués “de forma escrita que la direcció no tornaria” a gestionar l’Andreu Castells. L’AFI va liderar una protesta pels carrers de Can Rull i també una concentració davant de la seu dels Serveis Territorials, al carrer del Marquès de Comillas.

El 24 de gener, de forma sobtada, l’equip directiu va agafar la baixa mèdica en bloc. I, finalment, el 4 de març, la inspectora de zona dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental va reunir-se amb membres de l’Associació de Famílies d’Infants per comunicar-los que la direcció havia decidit “fer un pas al costat definitiu”.

Pocs dies després d’esclatar el conflicte, l’equip directiu de l’Andreu Castells va emetre un comunicat on denunciaven un “assetjament públic, i mediàtic, que havia liderat l’AFI (…) com a portaveu de les reclamacions d’algunes famílies”.

