FOTOS | 30 llits nous per descongestionar les Urgències del Taulí

El Parc Taulí està d’estrena. La setmana que ve entrarà en funcionament la nova Unitat de Curta Estada d’Urgències. En total, 1775 metres quadrats distribuïts en 20 habitacions –deu de dobles i deu d’individuals– equipades amb lavabos i dutxes individuals. “Ens permet reorganitzar el servei i reubicar una trentena de pacients que ara tenim a les Urgències”, explica Emili Gené, director del Servei d’Urgències. “Fins ara teníem els pacients pendents d’ingrés i els que acaben d’arribar i s’estan visitant tots junts”, afegeix.

La nova unitat ha de servir per descongestionar aquesta àrea del Taulí, que amb freqüència deixa imatges com els passadissos abarrotats de lliteres. Gené concreta que aquesta situació quedarà reduïda a moments puntuals “com episodis de fred o de calor, per exemple”. Serà un espai de transició on els pacients atesos tindran una estada màxima de 72 hores, concreta.

El nou espai compta igualment amb una sala d’observació amb 16 llits, que ja estan en funcionament. Tot, amb una inversió de 4,6 milions d’euros finançats amb els fons europeus REACT. “A més, és la primera vegada que tenim habitacions individuals que serviran per allotjar pacients amb motius clínics d’aïllament o d’atenció final de vida”, detalla el cap del servei.

Aquesta nova unitat s’ha articulat on hi havia les antigues consultes externes de pediatria i incorporen un circuit intern tancat des de les actuals Urgències. “Garantirem una assistència de millor qualitat per al pacient i les famílies, al mateix temps que millorarem l’entorn de treball dels professionals”, exposa el cap d’àrea de l’equip d’Infermeria d’Urgències, Israel Montoya.

Falten les urgències pediàtriques

Les Urgències del Taulí encara necessiten més espais. La següent fita són les Urgències Pediàtriques. “Aquesta àrea tindrà uns 4.500 metres quadrats i esperem que cap a finals d’any hi hagi una constructora per començar les obres”, detalla Jonathan Ortiz, cap d’infraestructures de l’hospital. Està previst que el projecte estigui enllestit aquest estiu. Ortiz recorda que a més està en procés de construcció un nou bloc quirúrgic, una ampliació de la Unitat de Cures Intensives –amb 48 box nous– i una vuitena de sales noves d’endoscòpia.

[FOTOS: JUANMA PELÀEZ]