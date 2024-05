L’Embassa’t encara té piles: falta el concert d’El Pot Petit

El festival Embassa’t encara no ha acabat. Queda la versió infantil, que se celebrarà de la mà del festival Observa amb el concert d’El Pot Petit, el 9 de juny a les 18h. És una de les poques dates en què el grup actuarà amb la Black Music Big Band, en una jornada dedicada als més petits de la família.

A ritme de big band, en Pau i la Jana, les ànimes de la formació El Pot Petit, reben la visita de molts dels seus amics. Una festa molt animal que els infants podran viure amb les integrants del Pot Petit, la deliciosa Melmelada Band i, a més a més, els músics de la Black Music Big Band, un projecte de soul i funk nascut a les comarques gironines i que aplega grans talents joves dedicats a la interpretació de la música d’arrels negres. Entre uns i altres sumen sobre l’escenari prop d’una trentena de músics tocant en directe.

De fet, la Black Music Big Band és la primera big band escola de les comarques gironines especialitzada en el que s’anomena música negra, en què el funky i el soul són els principals estils La Black Music Big Band composta per 33 músics menors de 25 anys, inicia el seu treball l’any 2016 amb l’objectiu de crear un espai on joves intèrprets hi trobin les condicions per desenvolupar i complementar la seva formació musical.