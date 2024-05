‘La Nit dels Musicals’, 31FAM i Flaixbac: tret de sortida de l’Observa

El festival Observa arrencarà aquest dijous al vespre amb l’espectacle de gran format per a públic familiar La Nit dels Musicals, dirigit per Albert González i Adrià Aguilera. Hi participen una vuitantena de persones, entre cantants, músics i ballarins de les escoles de dansa Bots, KMY Studio i Ritme. En aquesta edició es presentarà Summer nights, una adaptació de Grease. Està protagonitzada per Eric Alés i Cristina Fabero.

El mateix dijous, abans del musical, actuaran de teloners els exconcursants d’Eufòria Carlos i Carla, acompanyats d’Adrià Aguilera al piano, a la zona Village.

L’Observa continuarà el divendres amb l’actuació el grup sabadellenc de música urbana 31FAM, que acumula 50 milions de reproduccions a Spotify. Aniran precedits d’Ariox, una compositora catalana que amb una proposta de “pop d’escriptori”.

El dissabte hi haurà una festa Flaixbac amb la projecció prèvia de la final de la Champions femenina, en què juga el Barça. L’endemà, torn per a una sessió de música electrònica de tarda, sota el títol Evidenza.