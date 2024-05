L’Astralpool femení cau davant el Mataró i s’acomiada de la lliga

Eliminades. L’Astralpool femení s’ha acomiadat de la temporada després de caure en un ajustat i intens partit davant el CN Mataró (9-10) al segon partit de les semifinals del play-off. Les de David Palma, d’aquesta manera, no podran lluitar per alçar la seva 21a lliga en una temporada que acaba amb un regust molt agredolç.

En un inici intens, el primer avantatge ha estat maresmenc. Queralt Bertrán ha culminat una superioritat ben jugada per obrir el marcador. Molt precipitades en atac, a les sabadellenques els ha costat seleccionar bé les situacions de tir i s’han encallat en zona ofensiva. A la primera exclusió rival, però, Irene González ha igualat amb fortuna. Abans del final del primer període, en un penal protestat des de la banqueta de l’Astralpool, Rita Keszthely ha retornat l’avantatge (1-2).

A l’inici del segon quart, Anni Espar ha obert la primera petita escletxa després els àrbitres no assenyalessin un penal sobre Paula Leitón, idèntic al xiulat anteriorment a l’altra banda de la piscina. Això ha estat el punt d’inflexió i les de David Palma han reaccionat. Judith Forca i Ruth Ariño, amb dues vaselines pràcticament calcades, han igualat l’enfrontament i Maica Garcia, amb dos gols de boia pura, i Irene Casado en superioritat han certificat el gran parcial abans del descans (6-4).

Entremig, Palma ha estat amonestat per protestar un penal no assenyalat sobre Alejandra Aznar en una jugada similar a la que posteriorment sí que han castigat a favor del Mataró. No obstant això, Laura Ester ha aparegut per negar el gol a Simone Van de Kraats i fer esclatar la graderia de Can Llong. A la represa, ha continuat l’embranzida de l’Astralpool i Van der Sloot ha culminat una bona jugada col·lectiva i Bea Ortiz, aprofitant una doble exclusió, ha obert escletxa (8-5). Aleshores, Dani Ballart ha demanat un temps i li ha sortit bé el tret. Vivian Sevenich en una superioritat i Keszthely transformant un penal han deixat tot obert a falta dels darrers vuit minuts.

L’últim quart, amb tot per decidir, ha estat una lluita de poder a poder i un intercanvi de cops constant. Les maresmenques han capgirat el marcador a l’equador (9-10) amb una gran Cris Nogué (2 gols). David Palma ha demanat un temps mort per igualar el duel de nou, però el mur mataroní s’ha mostrat fort. A l’altra banda de la piscina, Laura Ester ha mantingut en vida el conjunt sabadellenc, però la seva homòloga, Mariona Terré, ha estat providencial amb una gran aturada a Paula Leitón al darrer atac per confirmar l’eliminació de l’Astralpool, que no podrà lluitar per la seva 21a lliga.