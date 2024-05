Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa de Sabadell a les portes del cap de setmana. Què ha passat en les últimes hores?

Alguns veïns encara no l’han rebut, però aviat arribarà una carta a les llars de Sabadell corresponent a la taxa de residus del Consell Comarcal del Vallès Occidental. És un nou tribut, que se suma a l’existent de l’Ajuntament, que els sabadellencs hauran de continuar pagant. T’expliquem com t’afectarà el nou impost delegat a l’organisme comarcal i per què ha vingut per quedar-se amb cinc preguntes i respostes:

Els marxants del mercat ambulant de Zona Hermètica que s’ubiquen a la part de Sant Quirze plantegen fusionar-se amb els marxants de Sabadell per no perdre el mercat dels diumenges. L’Ajuntament de Sant Quirze no vol renovar el mercat que forma part del seu terme municipal, segons han avançat els comerciants afectats, on hi treballen 150 famílies. Però ara es busquen alternatives.

El Club d’Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic (ConCentrem) ha celebrat aquest dijous al vespre el seu 20è aniversari, en un acte que ha tingut lloc a la seu de la patronal, i que ha comptat amb prop d’un centenar d’associats.

“És una setmana complicada, es passa malament i fins i tot costa dormir els dies previs”. Així recorda l’exjugador arlequinat, Josep Maria Motoret Sala, una situació similar a la que li tocarà viure el Centre d’Esports aquest dissabte a Lugo, amb la permanència en joc, un escenari que s’ha repetit diverses vegades en diferents categories.

La selecció masculina de Catalunya tornarà a la Nova Creu Alta més de trenta anys després. Serà el pròxim dimecres dia 29 a les 19h davant la selecció del Panamà. Al Diari de Sabadell estem sortejant cinc entrades dobles. Consulta tota la informació per participar.