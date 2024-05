Sol i Padrís celebra una Festa Major de rècord

Els barris de Sol i Padrís i Sant Oleguer estan de festa. L’FM, que se celebra aquest cap de setmana, ha començat a l’engròs i és que fins i tot s’ha batut un rècord. Va ser el divendres al vespre amb la tradicional botifarrada. “Vam fer més de set-centes cinquanta botifarres. L’any passat vam superar per poc les set-centes. Sempre havíem fet torrades i aquest cop vam decidir fer entrepans. Ha funcionat molt. De moment està anant tot molt bé. La gent està contenta i participant”, admeten des de l’organització.

I és que ja a primera hora d’aquest dissabte, la cua per esmorzar xocolata amb melindros era enorme. Persones de totes les edats compartint temps al barri en un ambient molt familiar i amb espectacles i música acompanyant. També tallers i activitats pels més petits com el pintacares o la zona de joc. “Hi ha moltes opcions i la veritat és que ho tenen molt ben fet. Un dissabte que no saps què fer, només passejant pel barri ja trobes activitats i entreteniments pels nens”, explica la Lola, veïna des de fa més d’una dècada i que creu que la proposta ha millorat amb els anys. “Potser és perquè quan no tenia fills m’hi fixava menys, però crec que hi ha hagut una millora”, admet.

Així ho creuen també algunes de les veïnes més experimentades. La Montse porta tota la vida al barri i amb les seves companyes salesianes no ha dubtat per gaudir de la xocolatada popular. “És molt maco veure la gent del barri i les propostes que fan”, reflexiona. La sabadellenca, a més, celebra que es noti l’ambient festiu al carrer. “Ahir no vaig anar a la botifarrada i a les activitats del vespre, però des de casa sentia la música i l’ambient i això m’agrada molt”.

També n’hi havia de novells que han gaudit del matí a la Festa Major de casualitat. El Jaume, veí de la Creu Alta, ha anat a una activitat de natació amb el seu fill i ha decidit fer un tomb per la zona en veure l’enrenou. “Està bé. M’agrada més la del meu barri, però aquí està tot molt més concentrat i es fa amè per passejar i passar una estona”, admet entre rialles. Tant el sabadellenc com el seu fill han tastat la xocolata i han fet un passeig per les paradetes. “Volíem aprofitar que és cap de setmana i hem vist la xocolata i l’hem volgut tastar”, afirma.

Els barris de Sol i Padrís i Sant Oleguer tancaran les festes aquest diumenge amb algunes de les activitats més multitudinàries com la festa holi, les sardanes o la gran cloenda amb el castell de focs. Repassa tot el programa: