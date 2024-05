FOTOS | Incendi a un pàrquing d’autocaravanes a Montcada i Reixac

Un pàrquing d’autocaravanes situat a Montcada i Reixac s’ha cremat aquest diumenge al migdia. S’han desplaçat tretze dotacions de bombers al lloc dels fets i han declarat l’incendi controlat cap a les 13h. No hi ha hagut ferits en el succés, però el foc ha afectat desenes de vehicles aparcats a la zona. L’incident, a més, ha obligat a tallar la circulació de trens de la línia R4 de Rodàlies pel tram de via que ha cremat entre Cerdanyola i Montcada Bifurcació. La circulació s’ha vist interrompuda des de Sabadell Sud fins a Fabra i Puig.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ