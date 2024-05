Enxampen un home de 47 anys conduint sense haver-se tret mai el carnet

Una unitat de la Policia Municipal va enxampar aquest diumenge a Sabadell un home que circulava al volant d’un vehicle sense haver obtingut mai el permís de conduir. L’escena va tenir lloc a la tarda, poc després de les tres, al carrer del Puig Major, al barri de Ca n’Oriac.

L’home, de 47 anys, va veure com els agents immobilitzaven el cotxe després de comprovar que no disposava de carnet de conduir per no haver-lo aconseguit mai. El cos policial va instruir les corresponents diligències judicials en aquest tipus de delictes contra la seguretat del trànsit.

Es dona la circumstància que divendres passat la Policia Municipal ja va caçar un altre noi, en aquest cas de 20 anys, circulant també sense haver-se tret mai el carnet. Els fets van passar al carrer de Colòmbia, al barri de Can Feu.