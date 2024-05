El ple aprova blindar més garanties per a les persones amb discapacitat

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem havia de portar aquesta moció, sobre les garanties per a les persones amb discapacitat, el ple passat. Va decidir posposar-la per seguir treballant amb la resta de grups. “Hem fet unes modificacions amb el grup socialista perquè ens interessa, sobretot en temes de ciutat, poder-los aprovar i treballar en consonància”, ha detallat Alejandra Sandoval, regidora dels comuns. Tots els partits –a excepció de la ultradreta, que va abstenir-se– han votat a favor de la moció, que vol afavorir i dignificar les vides de les persones amb discapacitat.

La moció contempla diferents vies d’acció, com l’accés a l’habitatge i al món laboral; així com l’accés a la informació. “Actualment, hi ha unes 20.000 persones que pateixen alguna discapacitat”, va recordar Sandoval. “I una dona és quatre vegades més discriminada”, ha lamentat. “S’estima que un 9% de les persones que viuen a Sabadell disposen de certificat de reconeixent de discapacitat”, ha afegit Laura Pineda (PSC).

La sintonia en les votacions va traduir-se en els torns de paraula. “Ens trobem còmodes amb aquesta moció perquè parla de treball, habitatge, drets individuals i col·lectius”, va exposar Oriol Rifer (Crida). També s’hi ha referit Lluís Matas (Junts) que va recordar que “calen polítiques socials centrades a fomentar l’autonomia d’aquestes persones”. Per la seva banda, Cuca Santos (PP) s’ha referit a “la cobertura en la teleassistència o l’ajuda domiciliària són àrees amb cobertura limitada”. Sílvia Renom (ERC) ha recordat que “els Ajuntaments també tenim un paper important en les garanties per a aquestes persones”. Ha demanat, però, que s’especifiqués més com seran, exactament, les línies d’acció.