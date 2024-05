Els robatoris de coure preocupen a les empreses

Segons dades de Mossos d’Esquadra, el 2023 hi va haver 5.745 fets relacionats amb el coure, un 16% més que l’any 2022. L’any passat, hi va haver 250 detencions en relació amb aquests delictes, un 26% més que l’any 2022. De tots ells, el 80% aproximadament dels casos són robatoris que afecten empreses com també obres a la via pública, per exemple –un 3% a la xarxa ferroviària, malgrat la seva afectació–.

Davant d’aquest increment, el Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc) alerta de l’impacte que això suposa per al teixit industrial de la ciutat: “Més enllà de les afectacions que suposa a la xarxa ferroviària, que no deixa de ser un tema menor, hem detectat que en diversos punts hi ha hagut un increment dels robatoris de coure, com per exemple, a Can Roqueta, Castellar del Vallès o al polígon de Sant Quirze”, assegura la presidenta del Ciesc, Alícia Bosch.

Recentment, les patronals del Consell Territorial de la Pime, entre les quals el Ciesc, s’han mostrat “preocupades pels robatoris constants de coure a les indústries catalanes”, asseguren. Aquest acte delictiu pot afectar el desenvolupament de l’activitat industrial, tal com alerta Bosch, en afegir que “per a moltes indústries el coure és una matèria primera i això té una afectació directa en la línia de producció”.

Zones periurbanes

Malgrat els sistemes de vigilància, siguin els mateixos contractats per les empreses o el patrullatge dels cossos de seguretat, recentment, segons apunten des del Ciesc, una empresa de Can Roqueta va patir dos intents de robatori en una setmana de diferència: “Als caps de setmana, malgrat que els torns d’alguna indústria, queda poc transitat i la probabilitat augmenta. Més enllà de l’afectació a la línia de producció, els sectors crítics també ho pateixen amb un increment del preu de les assegurances”, afegeix l’empresària Alícia Bosch.