Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat sabadellenca d’aquest dimarts. Què ha passat en les últimes hores?

El Govern sabadellenc ha decidit avançar l’obertura de les piscines municipals. Aquest 2024, doncs, les instal·lacions públiques d’aigua obriran a principis de juny, diverses setmanes abans respecte a com es feia fins ara, dies abans de Sant Joan, que se celebra el 24 de juny.

Més de la meitat de les gàbies del refugi d’animals de Sabadell estan ocupades per gossos de raça potencialment perillosa (GPP). Són els que ho tenen més difícil per trobar llar: si bé els cadellets i els gossos petits de seguida troben una nova llar, els de raça potencialment perillosa i els gossos geriàtrics ho tenen més complicat. Ara viuen 64 gossos d’aquestes races al refugi, el 50,7% dels gossos que viuen a la protectora (126).

Els accidents de trànsit van créixer l’any passat (+1,6%), quan es van registrar 1.302 successos a la trama urbana de Sabadell. Segons dades de la memòria de la Policia Municipal del 2023, un dels factors que expliquen l’increment de la sinistralitat són les motocicletes. Es tracta de la tipologia de vehicles que augmenten més la seva presència en el total d’incidents comptabilitzats en la comparativa interanual.

Segons dades de Mossos d’Esquadra, el 2023 hi va haver 5.745 fets relacionats amb el coure, un 16% més que l’any 2022. L’any passat, hi va haver 250 detencions en relació amb aquests delictes, un 26% més que l’any 2022. De tots ells, el 80% aproximadament dels casos són robatoris que afecten empreses com també obres a la via pública.

L’arquitecte Roger Sauquet és professor d’arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC. També és membre voluntari del grup d’estructures col·lapsades dels Bombers de la Generalitat. Ha estudiat l’impacte del canvi climàtic a les ciutats i, sobre aquest tema, oferirà una de les tres ponències organitzades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) que es faran al vestíbul de La Faràndula aquest dimarts.