El CNS Bàsquet, tercer al play-off però encara amb opcions de pujar

El CN Sabadell Bàsquet va acabar en tercera posició la ‘Final Four’ de Supercopa Catalana disputada aquest cap de setmana a Manresa. El conjunt de Jonathan Ramírez va finalitzar la lliga en cinquena posició, aconseguint la darrera plaça per al play-off d’ascens a Tercera FEB (abans Lliga Eba).

En format ‘Final Four’, els nedadors van caure a les semifinals davant l’Esparreguera (73-66) en un partit que hauria donat el bitllet directe a categoria nacional i que els sabadellencs van acaronar fins al final. No va poder ser, però sí que van fer els deures al duel pel tercer lloc. Els de Ramírez van guanyar amb claredat el Lloret (69-52) i van finalitzar la competició en tercer lloc.

Amb el canvi de competicions i la creació de la Tercera FEB, el JAC Sants, campió de Supercopa; el Manresa ‘B’, guanyador de la ‘Final Four’, i l’Esparreguera, subcampió de la ‘Final Four’, ja tenen la plaça assegurada a la categoria. El CN Sabadell, per la seva banda, haurà d’esperar. En ordre i segons la normativa, el segon classificat del grup aragonès i del balear passarien per davant del Club en cas que hi hagués places disponibles a categoria nacional.

El femení, subcampió de Segona Catalana i ascens

Per altra banda, el CNS Bàsquet femení va tancar la temporada com a subcampió de Segona Catalana. Les sabadellenques ja van certificar l’ascens a Primera Catalana, acabant la lliga regular com a líders del seu grup. A la ‘Final Four’ de la categoria, les nedadores van guanyar les semifinals al JAC Sants (54-51), però van claudicar davant el Dobleseo Vilablareix (66-61) a la gran final.

Aquest ascens, unit als descensos de Sabadell BQ Vallès i Sant Nicolau des de Primera Catalana certifica el canvi de paradigma al bàsquet femení de la ciutat i ara és el Club Natació qui comta amb l’equip a superior categoria.