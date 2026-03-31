El CN Sabadell guanya l'Open Internacional de Catalunya

L’Open Internacional de Catalunya - 36è Trofeu Ciutat de Terrassa Memorial Jaume Cardellach va posar punt final diumenge, després de tres dies de competició d'alt nivell a les instal·lacions de la piscina de l'Àrea Olímpica. El gran triomfador a terres egarenques va ser el Club Natació Sabadell, que es va proclamar campió de Catalunya amb fins a 27 medalles (vuit ors, dotze plates i set bronzes) amb més d'un centenar de nedadors finalistes i fins a tres rècords del Campionat i que són alhora rècords del Circuit Català.
Entre Eudald Tarrats i Diego Mira, de nou, van liderar l'equip, en absència de Sergio de Celis i Carles Coll. Tarrats va tornar a dominar les proves de braça imposant-se en els 100 i els 50, amb millor marca del campionat, i finalitzant segon en els 200, per darrere del també nedador del Club, Álex Castejón. Mira, per la seva banda, va ser campió amb rècord inclòs en els 400 estils, també es va imposar en els 200 estils i els 200 esquena i va ser segon als 100 esquena.
També van aconseguir penjar-se l'or Ferran Julià, en els 400 lliure, i Clàudia Muñoz, en els 50 lliure. Curiosament, en les dues proves el segon classificat va ser també del club. En la masculina, Arnau Parra i en la femenina Mar Garmendia. Julià també va ser tercer en els 200 papallona, amb Parra segon, i Muñoz va aconseguir el tercer lloc als 100 lliure. Entre els que van pujar al podi en més d'una ocasió també està Natàlia Muñoz, segona als 400 estils i tercera als 1.500 lliure, Paula González, amb una doble plata als 200 papallona i els 200 estils, Pablo Nevado, segon als 800 lliure i tercer als 1.500 lliure i Alexandre Comas, que va ser plata als 50 esquena i bronze als 100 papallona.
En els relleus, el 4x100 femení va finalitzar segon, el 4x200 va ser tercer, mentre que el 4x200 masculí va penjar-se la plata i els 100 estils mixte va aconseguir un bronze. Un balanç molt positiu per al CN Sabadell, que en la classificació per clubs va finalitzar primer amb 2.928,50 punts, per davant del CN Terrassa (2.622,50) i del CN Sant Andreu (2.570,50). Pel que fa a la general individual, Diego Mira va ser tercer per darrere d'Adrián Santos i Miguel Pérez-Godoy, i amb Eudald Tarrats molt a prop del podi. En la femenina, la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, va ser segona en puntuació i es va penjar tres ors, en els 100, 200 i 400 lliure.