El Tir Sabadell triomfa al Gran Premi Internacional de Múrcia

Balanç molt positiu per al Club Tir Sabadell en el Gran Premi Internacional de la Regió de Múrcia, celebrat aquest cap de setmana a Molina de Segura. El principal triomfador de la competició va ser, un cop més, 'Chus' Oviedo, que ja assistia com a cap de cartell del torneig (la seva imatge protagonitzava el cartell promocional publicat per la Federació Murciana), i va complir les expectatives amb escreix. Oviedo va encapçalar una participació sabadellenca de cinc esportistes, amb grans resultats.
El badienc va liderar les medalles del Club Tir amb una nova mostra del seu estat de forma, a les portes de participar en la prova de la Copa del Món a Granada amb la RFEDETO. El tirador local es va imposar en la prova de carabina d'aire en categoria sènior i en absoluta. També va ser or en carabina en tres posicions, tot i que la meteorologia va ser un hàndicap, i es va penjar el bronze en carabina estesa. Per equips, va ser campió amb la Federació Catalana en carabina estesa, juntament amb Jaume Parés i Juan Pozo, i en carabina d'aire amb Jonathan Trsitán i el seu company de club, Josep Campillo.
El Tir Sabadell va aconseguir també un gran èxit en la competició per equips, imposant-se en la categoria sènior amb la participació d'Oviedo, Campillo i el jove Alberto 'Tito' Corbelle. Corbelle, que es va quedar a les portes de la final absoluta de carabina d'aire, va ser bronze en la classificació júnior. Les medalles en clau sabadellenca les va tancar Belén Fernández que, malgrat que no va obtenir els resultats esperats, es va poder penjar la plata amb la Federació Catalana en la competició per equips júnior. També va ser present a Múrcia la més petita de la delegació del Club, Valeria Fernández. En general, una valoració molt bona i uns resultats extraordinaris per al Tir Sabadell en la competició de prestigi celebrada a Molina de Segura.