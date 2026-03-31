Glòria Estopà, la sabadellenca campiona de la Copa de la Reina: "Va ser molt emocionant"

Tarragona va ser l'escenari de la segona Copa de la Reina de la història de Valencia Basket. El conjunt taronja es va imposar al CB Jairis (70-65) en una final en què va començar perdent de fins a quinze punts, però que va poder capgirar a partir del segon quart. L'accent sabadellenc d'aquest triomf es troba a la banqueta de l'equip campió, en què Glòria Estopà és tècnica assistent de l'entrenador Rubén Burgos. "Va ser molt emocionant. Van caure algunes llagrimetes de felicitat, sobretot per com estava anant la temporada. Guanyar un títol quan ningú ens donava com a candidates és una gran satisfacció que la feina i l'esforç tenen recompensa", apunta la Glòria.
Entre l'Escola del Carme, Tàrrega o Sant Adrià abans d'aterrar a València
Formada a la secció de bàsquet del Club Esportiu Escola del Carme, centre on va estudiar, Estopà va jugar posteriorment l'APB Sabadell i en equips de la segona categoria estatal com el CN Tàrrega, el CB Olesa o el club en què va finalitzar la seva carrera com a jugadora, el CB Sant Adrià. Ja havia estat fent d'entrenadora en altres clubs, com el mateix CEEC, però va ser allà quan es va iniciar de forma més seriosa a les banquetes, arribant a dirigir el primer equip barceloní a Lliga Femenina 1 la temporada 18-19, de forma interina. L'any següent va fitxar com a entrenadora assistent del Barça CBS i dues temporades després va fer-se càrrec del Club Nou Bàsquet Paterna, equip vinculat a Valencia Basket, i que competeix a la plata estatal. També ha estat amb la selecció espanyola en categories, sent protagonista en el recent or a l'Europeu U20, l'agost passat.
Un currículum extraordinari que li va valer a la sabadellenca per fer el salt definitiu al primer equip taronja, que és un dels millors del continent en l'actualitat. Estopà ja havia estat treballant amb el cos tècnic en els quatre anys anteriors, però fins ara no formava part al 100% del dia a dia d'entrenaments i competició. "Com portava un equip de categoria estatal no podia estar en els desplaçaments amb l'equip. Aquest any és el primer 'oficial', per dir-ho així. La relació, de totes maneres, sempre ha estat molt bona. M'he sentit molt acollida des del primer dia i algunes jugadores han fet el salt al primer equip", aclareix.
Reivindicar-se en una temporada d'alts i baixos
La temporada va començar amb un subcampionat a la Supercopa d'Espanya, el setembre passat, perdent la final contra Basket Zaragoza (68-79). Fins a la data, de fet, el rendiment estava per sota de les expectatives, amb una frustrant eliminació a la segona fase de l'Eurolliga que les va deixar sense opcions de final four. En lliga, l'equip és tercer, per darrere de Zaragoza i Uni Girona. "Guanyar és molt díficil i quan ho aconsegueixes moltes vegades en poc temps, sembla que sigui més fàcil. Aquest any, alguns equips han donat una passa endavant i t'has de reinventar, fins a cert punt. És un any d'alts i baixos, però nosaltres sempre hem cregut", admet.
En el moment de la veritat, van donar una passa endavant per signar tres dies espectaculars a la Copa. El conjunt taronja va eliminar l'Ensino en els quarts de final (83-72), es va desfer d'un dels grans candidats al títol en les 'semis', el Zaragoza (72-82), i va assolir el títol en la gran final contra el Jairis, qui precisament va aixecar el trofeu en l'última edició. "Ens hem reivindicat. En una temporada complicada, totes ho hem vist com una oportunitat. La Copa és un torneig molt atractiu, amb un gran ambient i anar una mica de tapades ens ha anat bé. Contra Zaragoza vam donar un cop sobre la taula i a la final sabíem que seria molt competit. Ens va costar entrar al partit, però ens vam refer amb la mentalitat i competitivitat que ha demostrat l'equip", analitza Estopà.
Un títol també que reforça la posició de l'entrenador Rubén Burgos. Una de les figures cabdals dels èxits de Valencia Basket, però molt qüestionat per part de l'afició després dels resultats d'enguany. "Tots els que formem el cos tècnic tenim la sensació que és un títol de justícia per una figura com la seva. És una persona clau en el projecte i els èxits dels últims anys. Òbviament, s'ha de viure el present, i no el passat, però també és cert que a vegades costa valorar la feina d'un entrenador i és molt fàcil donar-li les culpes quan alguna cosa no va bé. Estem molt units, tota la plantilla i staff, i hem estat capaços d'aïllar-nos del soroll. No sé si existeix la justícia divina, però la justícia esportiva segur que sí i li devia aquest trofeu al Rubén", assevera.
Tram final de la lliga amb el títol com a repte
Ara, sense competició europea, tots els esforços se centren a tancar la lliga regular amb bones sensacions i en la millor posició possible. "És un reforç positiu, això queda clar. Quan guanyes has d'estar orgullosa i gaudir, ha de ser una eina per veure que ets capaç de tot. Només pensem a acabar la temporada de la millor manera, sent competitives", afirma. L'objectiu en l'horitzó, un cop hagin completat les cinc jornades restants, competir per guanyar la quarta lliga consecutiva de l'entitat en el play-off. Una nova mostra que Sabadell i els clubs de la ciutat continuen exportant talent i sent referencials en els èxits més grans de l'esport estatal.