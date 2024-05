Les sirenes de risc químic tornaran a sonar al Vallès

Protecció Civil activarà aquest dimecres les sirenes de risc químic del Vallès Occidental, l’Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Serà a les 10.00 hores i simultàniament s’enviaran alertes als mòbils que estiguin a la zona, com ja va passar en el simulacre de fa uns mesos.

L’objectiu és comprovar que les sirenes i les alertes funcionen correctament, familiaritzar la població amb els sons d’avís i conscienciar-la sobre la necessitat de confinar-se en cas de trobar-se en una situació d’emergència. Malgrat que a Sabadell no sonaran, pot ser que en alguna zona de la ciutat s’escoltin.

A la nostra comarca, en sonaran a Castellbisbal, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Al Vallès Oriental les sirenes que s’escoltaran estan localitzades a Granollers, Lliçà de Vall, Montornès del Vallès i Parets del Vallès. En total, s’activaran 50 sirenes de 22 municipis i abastarà una àrea de 500.000 persones.

En què consisteix?

La nova prova de risc químic, que és la segona d’aquest 2024, va en la mateixa línia que les van fer-se l’any passat i té per objectiu preparar la població que viu en una zona de potencial risc químic. “El que volem és que conegui com sonarien les sirenes i alhora sensibilitzar la ciutadania perquè tothom pensi què hauria de fer si es trobés realment en una situació com aquesta”, explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.

Durarà 15 minuts i, tal com ja ve sent habitual, de forma simultània, els ciutadans que es trobin en l’àrea d’influència rebran un missatge al telèfon mòbil explicant que en cas que l’emergència fos real caldria confinar-se “al lloc en què es troben o a l’edifici més proper si és que estan al carrer”.

Protecció Civil oferirà a la seva pàgina web i per xarxes socials la possibilitat de participar en una enquesta sobre l’experiència. L’objectiu d’aquests eina és comprovar si la cobertura teòrica es correspon amb la real.