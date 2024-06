Voreres intransitables: “He de canviar de banda perquè no bolqui el carretó de la compra”

Voreres de les quals especialment les persones amb cadira de rodes no poden baixar perquè no tenen gual; els històrics pals de fusta enmig de voreres que triguen anys a desaparèixer; o cotxes aparcats damunt qualsevol vorera de forma que impedeixen el pas dels vianants amb problemes de mobilitat. Aquesta breu llista només recull alguns, probablement els més habituals, obstacles que es troben persones que van amb cadira de rodes, utilitzen un bastó o un caminador per desplaçar-se o bé, temporalment, tenen alguna patologia que els redueix la mobilitat, com qui es trenca un peu o es fa un esguinç i ha de portar el peu o la cama enguixades durant un temps.

Durant el mandat passat i es continua fent en aquest, l’Ajuntament està reparant la calçada, les voreres o ambdues coses de diversos carrers, i ha anunciat una inversió de pràcticament tres milions d’euros per millorar vies com els carrers de la República i de Calassanç Duran i l’avinguda de la Pau (Castellarnau), a part de reparar les voreres de carrers com el de Sant Antoni, la travessera de l’Església, el carrer de Colom, el de Brujas, Vilarrúbias, Noufonts, Armand Obiols, l’entorn del parc de les Aigües, passeig de Fleming, carrer de Jaume I, via Aurèlia, carrer de la Palma, Permanyer, Reina Elionor, Feijóo i la carretera de Molins de Rei.

Una de les cantonades històricament malmeses és la del carrer de la Serralada amb l’avinguda de Rafael Casanova, on literalment no hi ha vorera i els vianants troben una combinació de terra i ciment per transitar per aquest tram on, a tot això –ja a la calçada– hi ha una filera de contenidors de reciclatge. Una veïna que hi passa sovint, Núria Espunyes, explica que “això és fatal. No hi ha vorera i, si plou, queda ple de fang”. Un altre veí, Juan Castaño, opina que “fa bastants anys que està així. No sé per què, no ho entenc i ho haurien d’arreglar”. I assenyala que el tram sense vorera del carrer de la Serralada genera conflicte a vegades, quan hi ha cotxes aparcats i, en algunes ocasions, diu, la Policia Municipal els multa per estar allà. “Si diuen que és una vorera i la policia multa qui hi aparca, és perquè hauria de ser una vorera. Però, això, de vorera, no en té res perquè és terra”, afegeix Castaño. L’estat de la vorera complica especialment les coses a les persones amb mobilitat reduïda, que creu que “poden tenir algun problema”.

Un altre focus de conflicte és al carrer de Calassanç Duran i, especialment, en el tram entre els carrers de Covadonga i del Xaloc. El 2008, ja hi havia parts aixecades a causa de les arrels dels arbres. El 2024, 16 anys després, són moltes les peces del panot que estan trencades o malmeses, la qual cosa incrementa la dificultat de caminar per allà. Aquest és un dels carrers que l’Ajuntament preveu reparar en els pròxims mesos. La veïna Pepi Travel explica que “la vorera està molt malament, perquè vaig amb el carretó de la compra i, moltes vegades, he de canviar de vorera perquè no bolqui”.

En aquest tram del carrer de Calassanç Duran hi ha diversos arbres, que el veí Andrés Cano posa en valor. “He sentit que potser talaran els arbres, i em sabria greu, perquè tenen més anys que el barri, ostres!”, comenta el sabadellenc, expectant per conèixer de quina manera acaba resolent el consistori aquest carrer, amb unes arrels dels arbres “molt fortes” que han aixecat la calçada i la vorera. Un altre tipus de problema són els que es troben a carrers on hi ha voreres on, amb sort, hi passa una persona. Com explica la sabadellenca Núria Espunyes, “el carrer de Portugal és horrorós. Els carrers que estan més malament, potser són els estrets”. A la zona dels carrers de Sant Honorat, Vapor o, també Creueta, es repeteixen situacions similars en què és més pràctic caminar per la calçada que per la vorera. “No es pot passar, has d’anar pel mig de la calçada”, com diu Toñi Marañón.