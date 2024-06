FOTOS | Albert Pla i Stay Homas prenen el relleu del festival Observa

La segona setmana del festival Observa ha estat un dels plats forts d’aquesta tercera edició. Ho han demostrat les actuacions del sabadellenc Albert Pla, precedit per Meritxell Neddermann a l’escenari petit, i Stay Homas.

L’artista sabadellenc actuava a l’amfiteatre del Parc de Catalunya per presentar un espectacle amb The Surprise Band. És un xou festiu en què Pla s’acompanya de coreografies, projeccions i la banda. Ha estat de gira per tot Espanya.

Dissabte Stay Homas va presentar el disc Homas davant d’un públic eufòric que cantava les cançons del grup sota la pluja. Per acabar la segona setmana, el festival Observa va programar diumenge la sessió Technoflamenco, més de 12 hores de festa.