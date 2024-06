La renda bruta per habitant creix més d’un 7% des del 2017

Els ingressos de què disposen els sabadellencs al consum o a l’estalvi ha crescut més d’un 7%, en el període comprès del 2017 al 2021 –pre i postpandèmia–, segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del passat 2021, en relació amb la Renda familiar disponible bruta (RFDB).

En concret, a Sabadell, la renda per habitant se situa als 18.314 euros, un 1,33% més que l’any 2019 (18.071), essent la xifra més alta de la sèrie dels darrers onze anys. Si comparem les xifres amb altres poblacions, Sabadell es manté per sobre la cocapital, Terrassa (+1,65%), i per ciutats amb un nombre molt semblant d’habitants com Badalona i l’Hospitalet, que disposen d’una renda familiar disponible bruta de 17.268 € i 16.214 €, respectivament, molt per sota la mitjana sabadellenca. En aquest rànquing de les poblacions catalanes amb més habitants, Barcelona, amb 21.847 €, és la població amb més de 200.000 persones residents en una ciutat que disposa d’una renda per família més elevada.

En comparació amb Catalunya, Sabadell se situa lleugerament per sota la mitjana catalana (18.356 €), mentre que la comarca del Vallès Occidental (19.125 €) és la segona, només superada pel Barcelonès (20.293 €), impulsat per municipis com Sant Cugat(25.432 €) o Matadepera (30.684 €), aquest darrer, el municipi més ric (un 67% superior a la mitjana catalana) .

L’origen dels ingressos

Pel que fa als ingressos, les remuneracions procedents dels salaris representen més del 62% –15.494.579 €–, el que representa que sis de cada deu llars els diners hi arriben a través d’una nòmina. La segona via principal d’entrada d’ingressos de les famílies de Sabadell són les prestacions socials. Un 20,3% (5.083.026) dels recursos econòmics provenen de pensions. Respecte del 2019, el percentatge s’ha reduït un 1,4%.