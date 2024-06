FOTOS | Sabadell celebra el Corpus Christi amb l’ou com balla

L’ou com balla ha tornat a ser a la font de Sant Fèlix. Fins diumenge, quan s’ha celebrat el Corpus, els visitants han pogut veure en el pati de la parròquia aquest element, que per quart any consecutiu acosta la tradició a Sabadell. A la Santíssima Trinitat, al baptisteri, també se n’ha pogut gaudir.

El mossèn de Sant Fèlix, Xavier Farrés, explicava fa uns dies que la tradició s’ha anat fent popular i arribant cada any a més gent, en una de les festes més importants per als cristians. Fins al dia del Corpus Christi, tothom qui ha volgut ha pogut veure’l. Diumenge ha tingut lloc el moment de la celebració de la missa solemne i la processó del Sant Crist, que ha recorregut diversos dels carrers cèntrics de la ciutat.

L’ou com balla és una tradició d’origen medieval que consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d’aigua d’una font ornamental, i serveix com a forma d’honrar l’eucaristia, part de la missa consistent en rememorar l’últim sopar de Jesucrist a través de l’acció de prendre l’hòstia consagrada i el vi.

La primera documentació del costum és a la catedral de Barcelona el 1636, però es desconeix si provenia d’abans.