El doctor Salvador Ventura, nomenat nou director de l’I3PT

El doctor Salvador Ventura ha estat nomenat director de l’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí –l’I3PT– pel Patronat de la institució. Ventura assumirà la direcció de l’institut de recerca a partir de l’1 de setembre de 2024 i rellevarà el fins ara director, el doctor Lluís Blanch. És llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB), té un màster en Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la UAB.

“Encaro aquesta nova etapa amb la voluntat de trobar solucions als grans reptes en salut”, ha declarat el nou director. Ventura és investigador ICREA Acadèmia i professor catedràtic del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular a la Facultat de Biociències de la UAB. La seva trajectòria en recerca s’ha desenvolupat principalment en l’àrea de les malalties conformacionals causades pel mal plegament de proteïnes. Des del 2017 i fins al 2020, Ventura ha estat director de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) Vicent Villar i Palasí de la UAB. L’any 2022 va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic i recentment ha sigut elegit membre de l’Acadèmia Europea en reconeixement de la seva tasca investigadora.

La nova direcció de l’I3PT té com a objectius potenciar les dues àrees transversals de recerca –Dades i Innovació Tecnològica en Salut–perquè es facin projectes col·laboratius amb els grups de recerca, la captació de recursos per dotar l’Institut d’infraestructures punteres, la retenció de talent i la col·laboració amb altres institucions del sector i empreses tecnològiques. En aquesta línia, Ventura ha explicat que “en un moment de revolució tecnològica i de coneixement en biomedicina, l’I3PT està preparat i disposat a liderar aquest canvi. Aspirem a consolidar-nos com una institució capdavantera en innovació sanitària internacional”.