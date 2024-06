El jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell haurà de citar a declarar els onze guàrdies civils investigats per tortures en una de les detencions de l’Operació Judes el 23 de setembre del 2019, segons ha fet públic Alerta Solidària.

💥 Les TORTURES patides pels detinguts de l’operació Judes es començaran a investigar QUATRE ANYS I MIG TARD 👉🏽 Al migdia, acte en suport a les persones represaliades, als Jutjats de Sabadell ⤵️ pic.twitter.com/K8rgg2Xuuh — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) June 4, 2024

Són els agents i comandaments que van practicar l’arrest del sabadellenc Jordi Ros, i que el jutge no ha citat en quatre anys d’instrucció. Entre altres motius, la investigació s’ha dilatat perquè Ros denunciava tortures durant l’escorcoll i també el trasllat a Madrid, però el jutge deia que no podia investigar fets ocorreguts fora del seu partit judicial.

L’advocat de Ros ho va recórrer i ara l’Audiència de Barcelona li ha donat la raó.

“Nombroses vexacions i tortures”

L’advocat de Ros, Xavi Monge, ha precisat que els onze guàrdies civils que consten com a investigats a la causa i que hauran de ser citats a declarar són els set agents que van entrar al pis de Ros el 23 de setembre del 2020, el cap del dispositiu, dos capitans i el comandant en cap de la Divisió d’Informació a Catalunya.

Monge ha presentat un escrit aquest dimarts als jutjats de Sabadell reclamant que se citi els guàrdies civils, en compliment de l’estimació del recurs per part de l’Audiència de Barcelona, i també ha demanat que s’identifiquin tots els agents que van participar en el trasllat de Ros a les dependències de Sant Andreu de la Barca i Tres Cantos, a Madrid.

L’advocat ha recalcat que la denúncia es va presentar el febrer del 2020 contra l’actuació de la Guàrdia Civil per les “nombroses vexacions i tortures” que va patir Ros des que els agents van irrompre a casa seva. Monge ha relatat que el seu client va ser privat de tenir assistència lletrada durant tota la detenció fins que va arribar a Madrid, que l’arrest no va ser comunicat al col·legi d’advocats dins els terminis legals i que els agents no van deixar-lo dormir. “El van coaccionar durant tot el trasllat per forçar que s’autoinculpés”, ha asseverat.