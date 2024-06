Saps on és…l’escultura de Santa Gemma?

Cal fixar-s’hi, però sí tens bon ull, ràpidament la veuràs, a Santa Gemma, venint del carrer d’Unió, en direcció a la plaça del Vallès, a la cruïlla d’aquests dos carrers de la ciutat.

Aquest conjunt, col·legi i casal d’avis, va ser construït l’any 1956 per l’arquitecte Gabriel Bracons sota l’empremta del racionalisme de postguerra. L’Escola Santa Gemma ha donat resposta a l’escolarització d’infants amb dificultats greus d’aprenentatge, i en l’actualitat hi ha la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) de la Fundació MAIN, entitat sense afany de lucre centrada en l’atenció d’infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.

Avui dia, aquest edifici forma part del Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell, catalogat com a patrimoni arquitectònic, i amb un nivell 2 de protecció en el que no es permet la modificació sobre les diverses parts catalogades. Alhora, aquest immoble està inscrit com a bé cultural d’interès local (BCIL) en l’inventari del patrimoni Cultural de Catalunya.