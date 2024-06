Una donació de cor salva un pacient que s’havia acollit a l’ajuda a morir al Taulí

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha practicat per primer cop una donació cardíaca en asistòlia controlada i ho ha fet amb el cas d’una persona que s’havia acollit a la prestació d’ajuda a morir. Aquesta donació es fa a Espanya des del 2020 i representa el 18% de tots els trasplantaments cardíacs del 2023. Per la seva complexitat només es feia en hospitals amb servei de cirurgia cardíaca i el Taulí no en té. Ara s’ha afegit al programa. La donació en asistòlia controlada és un procés en el qual el donant mor per aturada cardiorespiratòria, però immediatament després del diagnòstic de mort, es reinicia el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans mitjançant un dispositiu extern i monitorant la freqüència cardíaca i cerebral.

Des del Taulí han destacat que per poder fer amb èxit un procés d’aquest tipus és essencial una excel·lent coordinació de tots els equips liderats pel coordinador de trasplantaments. La coordinadora hospitalària de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits del Parc Taulí, la doctora Chelo Guía, ha afirmat que per a l’equip de coordinació va ser un repte poder implementar el Taulí la donació cardíaca en aquests donants i que, a més, fos la primera en el cas de donació d’una persona que s’havia acollit a l’ajuda a morir. “Vam poder parlar amb la persona donant, comentant tot el procés”, ha explicat. El procés va començar a l’atenció primària, que va contactar amb el Comitè d’Ètica del Parc Tauli, per comunicar a la unitat de donació i trasplantaments la possible donació. Des de l’entrada en vigor de la llei per acollir-se a la prestació d’ajuda a morir (PRAM) el 2021, Catalunya és la comunitat autònoma amb més donants post-PRAM amb un total de 26. Això ha permès trasplantar amb èxit 91 òrgans, dels quals 4 han estat cardíacs. El Taulí va registrar el 2023 20 donants d’òrgans que van permetre fer 44 trasplantaments. Durant aquest any hi ha hagut 12 donants, dels quals sis van ser a l’abril, esdevenint un rècord.