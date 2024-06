La prodigiosa violinista Ala Voronkova tanca temporada musical a Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts prepara per a divendres una cloenda important per a la temporada del Cicle de Música Clàssica. Anirà a càrrec de la violinista d’Ucraïna coneguda internacionalment Ala Voronkova i el seu pianista Fedor Veselov, divendres al vespre.

Ala Voronkova no és només l’hereva d’una tradició musical que integra la precisió tècnica, musicalitat i oïda absoluta. Guanyadora de diversos concursos internacionals, el seu amor per l’instrument va forjar la carrera d’una nena prodigi. Ha a solista i concertino associada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i convidada de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

El salt a Europa, l’any 1991, va consolidar una de les carreres violinístiques més rellevants gràcies a la passió que posa a les seves actuacions, al lirisme del seu fraseig i al virtuosisme.

Diversos compositors de l’actualitat han dedicat les seves obres a Ala Voronkova, peces que ella mateixa ha estrenat: Tapices y Disparates de Tomás Marco, Concert per a violí i orquestra Kiev de Xavier Benguerel, Secretos Compartidos i Concert per a violí i orquestra de Moisés Bertran, Sonata per a violí i piano i Tiento Trágico de García Morante.