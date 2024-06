Bon balanç de la 23-24; ambició per la 24-25

Passats uns dies des del final de la temporada, arriba l’hora de fer balanç. Els dos equips de l’Astralpool han tornat a viure instal·lats en l’elit del waterpolo europeu un any més. El femení va aixecar la setena Champions en una ‘Final Four’ per emmarcar a la Nova Escullera, però va acabar amb un regust agredolç per les derrotes en Copa i Lliga. “Si bé és cert que et queda aquesta sensació amarga de no haver arribat a la final de la lliga, després de mirar amb perspectiva, penso que és una bona temporada. Li posaria un notable, ens ha faltat guanyar la lliga perquè fos excel·lent”, afirma el tècnic David Palma.

A part de la màxima competició continental, durant la temporada les sabadellenques també van aixecar les dues Supercopes: la d’Europa i la d’Espanya i van fregar la Copa en una final que es va escapar al darrer període. “Sempre tenim l’ambició de guanyar tots els títols i no estem acostumades a perdre, ni com a club ni com a equip. Aquestes derrotes ens reforçaran pel futur perquè ara hem de tornar a guanyar”, admet.

La temporada, per tempos, va ser estranya. Amb competicions de clubs fins al desembre i gairebé tres mesos d’aturada per les seleccions. Això va comprimir els desenllaços de lliga, copa i Champions en un tram final de gran exigència física. “Crec que pel perfil de jugadores que tenim se’ns ha fet una mica llarga la temporada amb aquesta càrrega que portàvem. A la ‘Final Four’ vam arribar en el punt òptim i després va venir la davallada, també, el fet d’haver guanyat la setena inconscientment fa que et relaxis”, reflexiona Palma.

Tres baixes i tres incorporacions… des de Mataró

Per a la 24-25 l’equip tindrà tres sortides i tres entrades. Deixen l’equip les neerlandeses Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning i la llegendària Laura Ester després de 14 anys i més de mig centenar de títols a l’esquena. Les tres van rebre un merescut reconeixement en el partit de play-off del masculí davant el CN Barcelona a Can Llong. Les substitutes arriben des del mateix lloc: Mataró.

L’Astralpool s’ha assegurat les incorporacions de l’experimentada Rita Keszthelyi i les neerlandeses Laura Aarts i Simone Van de Kraats. “Feia dues temporades que volíem començar a fer una transició a la porteria, vam intentar portar una portera jove perquè anés a poc a poc, però no va ser possible i aquest any sí que hem buscat un perfil més contrastat. És més gran que la Laura Ester i crec que amb el nostre sistema defensiu anirà bé. Les altres dues, la Rita i la Simone, són jugadores polivalents i amb molta capacitat golejadora”, apunta el tècnic.

El masculí, finalista de tot a nivell nacional i tercer a l’Eurocup

Pel que fa al masculí, la temporada va tornar a ser de notable alt. Els sabadellencs es van quedar a tocar de tots els títols sent finalistes a les tres competicions nacionals (lliga, Copa i Supercopa) i acabant tercers a l’Eurocup. En un any amb moltes novetats, els de Quim Colet no van baixar el seu nivell competitiu. “Amb les set incorporacions que teníem ens vam marcar uns objectius i els hem complert. Ha estat un bon any, el balanç és positiu. Ha estat una temporada de consolidació a nivell nacional i, tot i que el Barcelona ens ho ha posat difícil en tots els partits, només ens han guanyat un. Dit això, ens hauria agradat competir-li més al Barceloneta els títols”, explica.

L’equip es va quedar a tocar del top8 europeu després de fer una bona fase de grups. Enguany disputaran la fase prèvia. “Aquest any penso que jugarem la prèvia segur i pots tenir mala sort amb els encreuaments perquè hi ha equips que també volen fer top8 que la jugaran. L’objectiu a mitjà-curt termini continua sent situar-nos a l’elit del continent”, reflexiona Colet.

Tres moviments a la plantilla

Igual que al femení, es preveuen tres moviments en la plantilla: Stefan Vidovic i Guus Van Ijperen marxen mentre que Blai Mallarach es retira. En el capítol d’arribades, l’única confirmada és la del canoner estatunidenc, Alex Bowen. “El Guus ha de tornar al seu país per un tema d’estudis i l’Stefan venia d’un altre ritme i un sistema de competició molt diferent dels equips on havia jugat i ho ha notat a l’adaptació. Amb la incorporació de l’Alex Bowen recuperem capacitat golejadora a la banda dreta. Les altres incorporacions: una serà de fora i l’altre nacional. Ja estem treballant en això. Segons el perfil que aconseguim a l’estranger, en buscarem un de diferent per al jugador que falta”, admet Quim Colet.

El Club espera poder tancar la plantilla del masculí en les pròximes setmanes amb les dues peces que falten. L’objectiu un any més serà competir al màxim els títols nacionals al Barceloneta i intentar entrar per primera vegada al top8 continental.